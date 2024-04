Ciclo de Cinema e Psicanálise exibe 'Vidas passadas', filme indicado ao Oscar

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, exibe em uma sessão gratuita o filme "Vidas passadas" (2023), de Celine Song, no dia 16 de abril, às 20h, como parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise. Com apoio da Folha, o evento ocorre em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo).

O longa, indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme e roteiro original, conta a história de dois amigos de infância que se separam quando a família de um deles se muda da Coreia do Sul para o Canadá. Um reencontro acontece 20 anos depois, em Nova York.

Greta Lee e Teo Yoo no filme "Vidas Passadas", de Celine Song - Divulgação

Após a sessão, Beatriz Stucchi, membro efetivo da SBPSP, e Vera Iaconelli, psicanalista, diretora do Instituto Gerar de Psicanálise e colunista da Folha, participarão de um debate, mediado pela psicanalista Luciana Saddi.



O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo), e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência



CICLO DE CINEMA E PSICANÁLISE - FILME "VIDAS PASSADAS"

Quando 16 de abril (terça-feira), às 20h

Onde Auditório do MIS (avenida Europa, 158 - Jardim Europa)

Quanto Gratuito, ingressos disponíveis na bilheteria com uma hora de antecedência