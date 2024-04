Como entrada de 'Sex and the City' na Netflix põe série sob olhar crítico da geração Z

The New York Times

Na maioria das semanas, centenas de pessoas embarcam em um ônibus temático de "Sex and the City" em Manhattan que os leva aos locais mais reconhecíveis do programa: o apartamento de Carrie Bradshaw, seu local de brunch favorito, uma sex shop no West Village. O passeio geralmente termina com —o que mais?— um Cosmopolitan.

Cena da série 'Sex and the City', que entrou para o catálogo da Netflix - Divulgação

"Nunca fica velho", disse Georgette Blau, proprietária da On Location Tours. É uma entrada de três horas e meia em um mundo aspiracional que muitos dos passageiros estavam assistindo há décadas, ela disse.

Vinte anos desde o final da série "Sex and the City", uma nova geração de telespectadores cresceu. Depois que todos os episódios foram lançados na Netflix neste mês, observadores da mídia se perguntaram como o programa —e o comportamento de Carrie— se sairiam para a Geração Z.

Eles seriam capazes de lidar com a ocasional vulgaridade do programa, os relacionamentos às vezes tóxicos? As referências estariam desatualizadas? "Será que a Geração Z consegue lidar com Sex and the City?" perguntou a Vanity Fair. Por sua parte, a Geração Z parece oscilar entre desinteressada e levemente chocada com o que consideram uma peça de época.

O programa teve um efeito muito diferente em seus fãs de longa data, muitos deles de uma geração ou duas mais velha. Quando foi ao ar, "Sex and the City" mudou a conversa sobre como as mulheres namoravam, desenvolviam amizades e se moviam pelo mundo em seus 30 e 40 anos.

Mesmo que alguns dos arcos dos personagens do programa tenham envelhecido mal, muitos de seus fãs originais ainda se identificam com Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, não importa o quão irrealista possa ter sido viver no Upper East Side com um closet cheio de Manolo Blahniks com o salário de uma colunista de jornal semanal.

"Se Carrie fosse para a terapia, não haveria programa", disse Anna Roisman, comediante e super fã. "Ela diria, ‘Pessoal, estou curada’".

Nas duas décadas seguintes, os super fãs do programa não pararam de analisá-lo e discuti-lo. Um gênero de vídeos do TikTok analisa por que Carrie era uma má amiga e por que Samantha era uma boa. O programa inspirou dezenas de podcasts.

E em 2021, a HBO lançou "And Just Like That ...", no qual as amigas, menos Samantha, navegam pelos seus 50 anos. Muitos fãs disseram que o programa até inspirou suas decisões de se mudar para uma grande cidade como Londres ou Nova York.

Na primeira semana da estreia do programa na Netflix, as pessoas passaram 12,3 milhões de horas assistindo a "Sex and the City", e ele estava entre os 10 programas de televisão mais assistidos em 42 países, incluindo os Estados Unidos, de acordo com a Netflix.

Para Candace Bushnell, a força criativa por trás de "Sex and the City", o apelo do programa vem de ainda ser identificável enquanto serve nostalgia.

"Havia um romantismo no namoro que as mulheres mais jovens me dizem que não existe mais", disse Bushnell em uma entrevista por telefone. "Agora, o namoro pela internet e o uso de aplicativos de namoro — parece mais um trabalho".

Para Carrie e suas amigas, o namoro é mais um passatempo: Elas conhecem homens em aberturas de galerias, festas de coquetel, lançamentos de livros, um jogo do New York Yankees, na academia e mais. As quatro também têm brunches semanais e coquetéis intermináveis onde falam sobre suas últimas aventuras.

Bushnell, que está fazendo uma turnê com seu show solo "True Tales of Sex, Success and Sex and the City", disse que o programa deu às pessoas uma nova maneira de olhar para suas vidas românticas.

O teste do tempo é difícil de passar, e o histórico do programa está longe de ser perfeito. Mas suas discussões francas sobre sexo e expectativas de gênero parecem ter aberto portas para outros programas depois dele, incluindo "Girls" e "Insecure", e ajudaram a mudar a imagem de mulheres solteiras em seus 30 anos.

"De repente, a solteirice era glamorosa", disse Jennifer Armstrong, autora de "Sex and the City and Us". "Isso não era pouca coisa, e acho que continua ressonante".

Antes de "Sex and the City", ser uma mulher solteira era percebido de forma muito diferente, disse Bushnell. "As pessoas realmente sentiam que havia algo de errado com você".

Para os fãs de longa data que agora têm a idade de Carrie ou mais, o programa passou de aspiracional para identificável para reconhecível — novamente, com exceção daquelas centenas de pares de saltos altos.

Assistindo ao programa agora, Marta Barberini, 37 anos, disse, "você não está falando sobre seu eu futuro; você está falando sobre seu eu presente".

Barberini era tão fã que, em 2008, fez o passeio pelos pontos de "Sex and the City". Naquele ônibus, ela conheceu uma amiga que mais tarde apresentaria seu parceiro de vida. O programa, disse Barberini, foi "um ponto de virada em minha vida".

O papel da série mudou de forma semelhante ao longo do tempo para Roisman, a fã de longa data e comediante na cidade de Nova York depois que sua impressão de Steve —namorado de Miranda, depois não namorado, depois pai de seu filho e eventualmente marido— foi amplamente compartilhada.

Roisman, uma orgulhosa millennial autodeclarada, disse que assistiu pela primeira vez a "Sex and the City" quando criança com seus pais ("tão inapropriado!"). Conforme ela crescia, ela se identificava cada vez mais com os personagens e se sentia menos sozinha nos desafios que o trabalho e o namoro traziam.

Até agora, a maioria dos fãs na faixa dos 30 e 40 anos passou por pelo menos parte das desilusões amorosas, problemas de fertilidade ou desafios profissionais retratados no programa.

Tanya Bailey, 48 anos, que recentemente assistiu Sarah Jessica Parker se apresentar no palco em "Plaza Suite" em Londres, disse que assistia "Sex and the City" frequentemente e se identificava principalmente com a busca de Carrie pelo amor romântico. "Ela teve relacionamentos fracassados, assim como eu", disse Bailey. "Isso faz você pensar que não é só você."