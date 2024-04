Conheça o caso do roubo ao Museu Gardner, nos EUA, o maior da história da arte

The New York Times

Nas primeiras horas da madrugada de 18 de março de 1990, após um festivo Dia de São Patrício em Boston, dois homens vestidos como policiais entraram no Museu Isabella Stewart Gardner e saíram com cerca de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) em tesouros de arte.

Apesar dos esforços da polícia local, agentes federais, detetives amadores e não poucos jornalistas, ninguém encontrou nenhuma das 13 obras perdidas no maior roubo de arte da história, incluindo um raro Johannes Vermeer e três preciosos Rembrandts.

Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, nos Estados Unidos - Divulgação

O legado do roubo é sempre aparente para os visitantes do museu que, décadas depois, ainda se deparam com quadros vazios nas paredes da galeria onde as pinturas costumavam estar. Eles são mantidos ali como um lembrete da perda, dizem os funcionários do museu, e na esperança de que as obras possam eventualmente retornar.

No mês passado, Richard Abath, o vigia noturno que permitiu por engano a entrada dos ladrões, faleceu aos 57 anos. Ele foi uma figura vital em uma investigação que continua ativa, mas onde as pistas se tornaram frias.

Conheça cinco estranhezas que tornam este um dos crimes mais cativantes dos Estados Unidos.

Os ladrões levaram uma seleção realmente estranha de coisas

Pinturas importantes foram retiradas de seus quadros durante o roubo. Mas outros itens roubados não eram nem de longe do mesmo calibre: um vaso de metal chinês sem graça; uma águia de bronze bastante comum que ficava no topo de um mastro; e cinco esboços menores de Edgar Degas.

Os ladrões passaram por pinturas e figurinos de jade que valiam milhões, incluindo um desenho de Michelangelo, mas gastaram parte dos seus 81 minutos dentro do museu tentando libertar o vaso de um mecanismo de travamento complicado.

O guarda algemado foi posteriormente examinado

Abath, um dos dois guardas de plantão, foi algemado e amordaçado com fita adesiva. Ele nunca foi nomeado suspeito. Mas ao longo dos anos, os investigadores continuaram a revisar seu comportamento porque ele, contra o protocolo, abriu a porta do museu para os ladrões. (O segundo guarda, que ainda está vivo, nunca foi foco de interesse investigativo.)

O FBI monitorou os bens de Abath por décadas, mas nunca viu nenhuma suspeita. Ele consistentemente afirmou ter contado aos investigadores tudo o que sabia, e um polígrafo do FBI que ele fez voluntariamente foi considerado "inconclusivo".

'Chez Tortoni', obra do pintor francês Manet que estava entre os itens roubados - Museu Gardner/Reuters

Os quadros vazios permaneceram nas paredes

O museu era antes a casa de Gardner e ela queria garantir que sua vasta coleção de arte fosse exibida da mesma maneira que ela a havia arranjado. Ela estipulou em seu testamento que nada deveria ser removido ou rearranjado, ou a coleção deveria ser enviada para Paris para leilão, com o dinheiro indo para a universidade de Harvard.

Embora tenha sido relatado há muito tempo que os quadros vazios são deixados pendurados para cumprir esse testamento, o museu diz que na verdade isso é um erro não corrigido há muito tempo. "Nós optamos por exibi-los", disse em um comunicado "porque continuamos confiantes de que as obras um dia retornarão ao seu lugar correto nas galerias; e eles são um lembrete comovente da perda para o público dessas obras únicas."

Os ladrões deixaram para trás um Rembrandt valioso

Um autorretrato de Rembrandt aos 23 anos foi retirado pelos ladrões, mas deixado apoiado em um armário. "Eu realmente acredito que eles provavelmente esqueceram", disse Anthony Amore, o atual chefe de segurança do museu. A obra estava em um painel de carvalho, tornando-a mais pesada do que as pinturas em tela que eles roubaram. Mas tinha as mesmas dimensões de "Paisagem com um Obelisco" de Govaert Flinck, que também estava em carvalho e foi roubada.

A lista de suspeitos tem sido um caldeirão vertiginoso

Os investigadores examinaram todo tipo de ladrões e especialistas em arte e descartaram todo tipo de teorias. Será que Whitey Bulger roubou a arte para ajudar o Exército Republicano Irlandês a arrecadar dinheiro para armas? Não. Será que a máfia queria um trunfo para ajudar a libertar um membro da prisão? Talvez. Em 2015, o FBI nomeou dois criminosos de longa data da área de Boston, George Reissfelder e Lenny DiMuzio, como os prováveis bandidos. Eles nunca discutiram publicamente o motivo.

Os investigadores ainda esperam recuperar a arte. O museu aumentou sua recompensa para US$ 10 milhões em 2017, de US$ 5 milhões em 1997 e US$ 1 milhão em 1990. Dedicou várias seções de seu site para educar o público sobre o crime. E abraça a publicidade na esperança de que alguém, um dia, em algum lugar, reconheça uma das obras de arte e entre em contato.

"Seguimos todas as pistas e continuamos a investigar novas pistas", disse Amore, acrescentando: "Tudo o que importa é descobrir onde elas estão hoje e trazê-las de volta."