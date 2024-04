Cinesystem assume parte do banco Itaú em salas de cinema nesta quarta-feira

São Paulo

A rede Cinesystem assumirá, a partir desta quarta-feira (1º), a participação do Itaú Unibanco em salas de cinema de três cidades do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A venda da operação é alvo de especulação há meses e enfim será oficializada nesta semana, apurou a Folha.

Sala do Espaço Itaú de Cinema - Pompeia, no shopping Bourbon, em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Assim, o Espaço Itaú de Cinema Pompeia e Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca, na capital paulista, bem como as unidades Botafogo, na capital fluminense, e Casa Park, em Brasília, passarão a ser administradas pela rede originária do Paraná.

Hoje, ela está presente em São Paulo com um complexo no shopping Morumbi Town. Ao todo, a Cinesystem administra 180 salas em 27 endereços de 11 estados do país.

O Espaço Itaú de Cinema Augusta, precursor da rede de Adhemar Oliveira, segue nas mãos do exibidor, que deixa as outras unidades. Oliveira é nome incontornável da cinefilia paulista e também está por trás do Cine Sala, na mesma cidade, do Cine Belas Artes, em Belo Horizonte, e do Cinema Glauber Rocha, em Salvador.

Pessoas próximas às empresas envolvidas na negociação confirmaram que a mudança acontecerá imediatamente após o anúncio oficial, neste feriado de Dia do Trabalho. Nas unidades Frei Caneca e Pompeia, visitadas pela reportagem, funcionários já avisam clientes sobre a mudança, informalmente.

Procurado para comentar sua saída do setor de exibição cinematográfica, o Itaú Unibanco não confirmou a informação. Uma vez fora da rede de salas, o banco deve limitar seu apoio financeiro ao setor cinematográfico a patrocínios de projetos pontuais, como produções e mostras, bem como ao serviço de streaming Itaú Cultural Play.

Notabilizado por juntar o aspecto mais comercial das salas de cinema e uma aura de cineclube, com programação diversificada e que inclui blockbusters, cinema autoral e produções independentes nacionais, o Espaço Itaú de Cinema é um dos mais importantes do país.

Nos últimos anos, porém, vêm sofrendo uma série de reveses, a exemplo da tentativa de fechamento do anexo do Espaço Itaú Augusta para a construção de um empreendimento imobiliário e do encerramento das atividades de 17 salas em Salvador, Curitiba e Porto Alegre, por falta de público.