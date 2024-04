Filme de Putin com rosto de IA e fraldas sujas ganha data de estreia; veja trailer

São Paulo

Vladimir Putin tocando piano de terno e gravata. Ou deitado no chão de cueca em posição fetal. Ou ainda vestindo fralda geriátrica transbordando material fecal. Ou de pullover. De kimono. De franja. De saco cheio com Bóris Ieltsin. Traindo a mulher Lyudmila com uma novinha.

Estas são algumas das cenas, feitas com auxílio de inteligência artificial, de "Putin", filme do diretor polonês Patryk Vega. A estreia foi anunciada para 26 de setembro deste ano. O filme, em inglês, promete perpassar a vida e a psique de Putin ao longo de 60 anos.

Cena de 'Putin', dirigido por Patryk Vega, mostra protagonista gerado com auxílio de IA - Divulgação

Vega é responsável por longas como "Pitbull" e "Women of Mafia", que fizeram mais de US$100 milhões nas bilheterias da Polônia.

"Convidar Putin para o estúdio para fazer 20 mil cenas não era uma opção", disse Vega, justificando o uso de inteligência artificial, em comunicado à imprensa, no qual ainda afirma que, para aumentar o realismo do filme, cooperou com cineastas ucranianos que registraram bombardeios e combates militares reais.

O trailer, de dois minutos e meio, tem ainda imagens de explosões, bombardeios, ameaças e bizarrices como coelhinhas da Playboy fugindo de tiroteio.

O trailer é recheado de frases como "dentro da vida de um ditador russo" e "destrave a mente de Vladimir Putin". Confira o trailer abaixo.