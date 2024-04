Folha promove pré-estreia do filme 'Transe', rodado durante atos contra Bolsonaro em 2018

São Paulo

A Folha promove, no próximo dia 29, em São Paulo, a pré-estreia do filme "Transe", das diretoras Anne Pinheiro Guimarães e Carolina Jabor, exibido no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Misto de ficção e documentário, o longa conta a história do casal Luisa e Ravel, vivido pelos atores Luisa Arraes e Ravel Andrade, que passa a viver um relacionamento a três com Johnny, interpretado por Johnny Massaro. O pano de fundo é a eleição presidencial de 2018, vencida por Jair Bolsonaro (à época no PSL).

Johnny Massaro (esq.), Luisa Arraes e Ravel Andrade, protagonistas do filme - Pedro Perdigão/Divulgação

Algumas das cenas foram gravadas durante atos convocados por mulheres naquele ano, sob o mote #EleNão. "Transe" entra em circuito em 2 de maio.

O evento acontece às 20h, no Espaço Itaú de Cinema - Augusta, no centro da capita paulista. Após a exibição, as diretoras conversam com Luisa Arraes e Johnny Massaro. O debate será mediado por Leonardo Sanchez, repórter de cinema da Folha.

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteira uma hora antes da sessão.

Pré-estreia do filme "Transe"

Quando 29 de abril, às 20h

Onde Sala 3 do Espaço Itaú de Cinema - Augusta (rua Augusta, 1475)

Ingressos Disponíveis na bilheteria uma hora antes da sessão