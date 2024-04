Leonardo DiCaprio deve viver Frank Sinatra em novo projeto de Martin Scorsese

São Paulo

Leonardo DiCaprio deve interpretar Frank Sinatra nos cinemas.

O ator Leonardo DiCaprio - AFP

De acordo com a Variety, Martin Scorsese escolheu o ator para interpretar a voz de "Strangers In The Night" em uma cinebiografia. O filme, que ainda não tem nome, está sendo preparado ao mesmo tempo de uma outra obra, também assinada por Scorsese —uma adaptação para as telonas do livro "Life In Jesus", escrito pelo japonês Shusaku Endo.

Além de DiCaprio, Jennifer Lawrence deve estar no filme, encarnando Ava Gardner, segunda mulher o cantor. Segundo a Variety, a obra já teve o interesse alguns dos principais estúdios dos Estados Unidos.

Até o momento, o filme não obteve a aprovação de Tina Sinatra, filha mais nova do cantor, que gere todo o seu patrimônio.