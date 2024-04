Hugh Grant fecha acordo com tabloide acusado de grampear telefone do ator

São Paulo

O ator britânico Hugh Grant disse que fez um acordo para encerrar um processo contra o jornal The Sun, acusado de espionar a vida do artista. Ele não detalhou o valor, mas disse que a quantia é enorme.

Grant diz que Rupert Murdoc, dono do tabloide, invadiu seu apartamento e instalou grampos em seu telefone. O caso deveria ir a julgamento em janeiro de 2025 junto com o do príncipe Harry.

Ator Hugh Grant - Mary Turner/Reuters

Na ação, eles acusam o veículo de divulgar ilegalmente registros médicos e de destruir provas relacionadas ao caso.

No mês passado, os advogados de Harry alegaram que Murdoch havia feito vista grossa a inúmeras irregularidades cometidas em seus jornais e que o bilionário comandava uma cultura de impunidade nos veículos.

No X, antigo Twitter, Grant disse que preferiu fazer um acordo com o The Sun porque não compensaria do ponto de vista financeiro levar o caso a julgamento.

"Mesmo que todas as alegações sejam comprovadas no tribunal, eu ainda teria que pagar algo em torno de £10 milhões", disse ele, que aproveitou para agradecer a seus advogados. "Também gostaria de agradecer aos corajosos delatores e a outras testemunhas corajosas que estão fornecendo grande parte das provas."