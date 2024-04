‘Os Outros’, sobre conflito entre famílias vizinhas que escala, chega à TV aberta

São Paulo

Dois adolescentes têm uma briga no pátio de um condomínio. A situação escala para os pais, chega a extremos e afeta outros moradores. Sucesso no streaming que chega à TV aberta, "Os Outros" discute a intolerância e a dificuldade de diálogo na sociedade atual a partir do conflito entre duas famílias que vivem em um mesmo lugar.

Elenco de 'Os Outros', série do Globoplay - Divulgação

No elenco, Milhem Cortaz, Maeve Jinkings, Adriana Esteves e Thomás Aquino.

TV Globo, 22h25, 16 anos

Bebê Rena

Minissérie baseada na peça homônima, um sucesso do festival de Edimburgo em 2019, que por sua vez foi inspirada em um evento na vida do comediante Richard Gadd. Ele interpreta o barman Donny, que oferece um chá para uma mulher por conta da casa e ela fica obcecada por ele. Humor britânico e ácido.

Netflix, 18 anos

Scorpion

Um gênio excêntrico forma uma rede de prodígios para atuar como a última linha de defesa contra as complicadas ameaças do mundo moderno. Série de ação inspirada na vida do empresário irlandês Walter O’Brien.

Paramount+, 14 anos

Zagallo: Vocês Vão Ter que me Engolir

Série documental sobre um dos maiores futebolistas brasileiros. Jornalistas e ex-jogadores como Jorginho, Zico, Tostão e Jairzinho, que o acompanharam ao longo dos anos, contam detalhes da vida do "Velho Lobo".

Canal Sambafoot no YouTube, livre

Meu Nome é Gal

Antes de ser Gal Costa, Gracinha era tímida e acreditava que sua voz bastava para crescer na carreira. Só quando chega ao Rio de Janeiro nos anos 1960 é que ela aprende que artista precisa ter atitude e, assim, vira musa do tropicalismo. Filme protagonizado por Sophie Charlotte.

Telecine Premium, 18h, 16 anos

Vida Remota

Série documental de aventura e sobrevivência sobre famílias que vivem em áreas remotas e difíceis dos Estados Unidos e precisam chamar especialistas, os Raneys, para salvarem suas casas.

Discovery, 22h05, 12 anos