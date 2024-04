Nova York | The New York Times

Morreu, nesta sexta-feira, Roberto Cavalli, estilista italiano que celebrava o glamour e o excesso, enviando modelos para a passarela e atrizes para os tapetes vermelhos usando vestidos com estampas de leopardo, jeans desgastados cravejados de joias, corpetes de cetim e outras roupas chamativas sem pedir desculpas. Ele tinha 83 anos.

Sua empresa anunciou a morte no Instagram, mas não deu detalhes sobre a causa da morte.

O estilista italiano Roberto Cavalli, em Milão, há dez anos - Stefano Rellandini/Reuters

O estilo característico de Cavalli —muito sexy, muito "animal print" e muito, muito italiano, como o jornal britânico The Independent descreveu uma vez— permaneceu o mesmo ao longo de sua longa carreira. Mas ele reinventou suas roupas para diferentes épocas, desfrutando de vários renascimentos e construindo uma marca de estilo de vida global no processo.

Na década de 1970, Cavalli desenhou jaquetas, jeans e minivestidos feitos de denim em patchwork, vendendo suas roupas hippie de luxo em uma boutique em Saint Tropez, na Riviera Francesa, para atrizes como Brigitte Bardot e Sophia Loren.

Nas duas décadas seguintes, ele ainda era desconhecido fora da Europa. Mas, nos anos 1990, ele reinventou o denim de luxo, primeiro com looks desgastados por jato de areia e depois colocando lycra nos jeans para os deixar mais justos e sensuais. Quando a modelo Naomi Campbell usou um par durante um desfile em 1993, os jeans "stretch" se tornaram uma tendência.

Antes disso, os negócios de Cavalli estavam em declínio, e ele havia até considerado fechar sua fábrica. Mas, a partir de meados dos anos 1990, ele se tornou um dos maiores nomes da moda, com lojas ao redor do mundo, admiradores celebridades como Lenny Kravitz e Cindy Crawford e licenciamento para tudo —desde joias, perfume e óculos de sol até roupas infantis, artigos para casa e uma vodca com a marca Roberto Cavalli, que vinha em uma garrafa revestida de pele de cobra.

Assim como Gianni Versace ou Calvin Klein, Cavalli alcançou o status de um nome único —ele representava uma estética imediatamente reconhecível.

"Roberto amava o excesso, mas nunca perdeu seu ponto de vista", disse Nina Garcia, editora-chefe da revista Elle, em 2020. "Mesmo quando o minimalismo era a norma, ele acreditava no maximalismo. Ele nos vestia pensando que a vida e a moda deveriam ser vividas em alta velocidade."

Permanentemente bronzeado e sempre fumando charuto, Cavalli levava um estilo de vida tão rock'n'roll quanto suas roupas. Ele pilotava seu próprio helicóptero roxo iridescente, navegava pelo Mediterrâneo em um iate roxo e vivia com sua família em uma antiga e espaçosa fazenda nos arredores de Florença, na Itália, onde mantinha um zoológico de papagaios, cachorros, gatos persas e um macaco de estimação.

Ele conheceu Eva Duringer, que se tornaria sua segunda mulher e sua parceira de negócios, quando era jurado no concurso Miss Universo de 1977 e ela era Miss Áustria.

Mas, enquanto Cavalli era um hábil comerciante que criava uma aura de luxo em torno de sua marca e de sua persona, ele também era um mestre artesão que inventava novas maneiras de imprimir, tingir e manipular tecidos. E ele misturava materiais, cores, padrões e estampas com um talento invejável.

Roberto Cavalli nasceu em 15 de novembro de 1940, em um subúrbio de Florença, filho de Giorgio e Marcella Rossi Cavalli. Seu pai era topógrafo de uma empresa de mineração, sua mãe era costureira e cuidava da casa.

Sua vida precoce foi marcada por tragédias. Em 1944, em retaliação a um ataque de soldados da resistência italiana, o Exército alemão prendeu um grupo de homens locais, incluindo Giorgio Cavalli, e os fuzilou.

Roberto Cavalli desenvolveu gagueira pelo choque da morte de seu pai e se tornou um adolescente rebelde. Ele só encontrou seu propósito quando frequentou o Istituto d'Arte, uma escola de arte em Florença, a partir de 1957. Seu avô, Giuseppe Rossi, havia sido um pintor respeitado.

Por meio de seu treinamento, Cavalli aprendeu a imprimir designs em camisetas e suéteres, e ao longo dos anos 1960 ele vendia para clientes como Hermès. Em 1970, ele inventou e patenteou uma técnica para imprimir em couro leve e camurça; no mesmo ano, decidiu mostrar sua primeira coleção —incluindo vestidos de noite de couro e maiôs— no Salon du Prêt-à-Porter em Paris.

"As pessoas gostaram, mas ninguém comprou", Cavalli disse à Vanity Fair. "Porque era muito novo, muito incomum."

Ele teve mais sucesso com o denim. Comprou um contêiner de jeans velhos de uma prisão americana, os lavou e cortou e costurou de volta com pedaços de couro para criar um patchwork. Suas roupas ornamentadas, artesanais e boêmias-chiques estavam perfeitamente sintonizadas com a estética hippie rica do início dos anos 1970, quando músicos de rock usavam ternos Nudie e jaquetas East West Leather e seus fãs bordavam suas calças jeans azuis.

As roupas barrocas de Cavalli caíram em desuso durante a década de 1980, quando designers como Calvin Klein e Rei Kawakubo iniciaram uma tendência em direção ao minimalismo. Ele passou a década em um limbo da moda e parecia guardar rancor em relação à simplicidade em si.

"Eu gosto de moda que é diferente, o minimalismo é entediante", disse a uma plateia em uma palestra na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em 2013. "Eu sou uma montanha no minimalismo."

Com o início dos anos 2000 e a globalização da moda, Cavalli estava de volta ao topo. Ele abriu sua primeira loja nos Estados Unidos há 25 anos e, até 2010, sua casa de moda operava 60 butiques ao redor do mundo.

Estilistas competiam para ter acesso às suas criações para seus clientes celebridades, enquanto Carrie Bradshaw, a heroína fictícia de "Sex and the City", se vestia com vestidos de girafa Cavalli e jeans estampados com flores. Suas roupas extravagantes e sua imagem de "la dolce vita" pareciam representar a energia e a empolgação do novo milênio, com suas socialites de tabloide, Real Housewives, premiações em multiplicação e viagens globais.

Como Garcia, da Elle, disse, "ele definiu a era do maximalismo sem arrependimentos".

Cavalli teve seus críticos. Assim como aconteceu com Versace antes dele —embora na verdade ele tenha antecedido a ascensão desse designer—, suas roupas foram chamadas de vulgares, bregas, sem sutileza. "Este é um homem para quem a estampa de zebra é um neutro", escreveu o The New York Times.

Até cinco anos atrás, após anos de expansão em alta, Cavalli estava passando por outro período de baixa, assim como a indústria em geral. Sua casa de moda fechou suas lojas nos Estados Unidos e buscou proteção contra falência naquele ano. Estampas de zebra estavam fora de sintonia com a era do "athleisure" mais descontraído.

Mas Cavalli não era alguém para mudar suas listras. Por cinco décadas, ele consistentemente cumpriu o papel mais necessário na moda, criando roupas que davam aos usuários a confiança para serem as estrelas de suas próprias vidas.

Durante sua palestra em Oxford, Cavalli resumiu seu ethos pessoal desta forma —"moda que não é louca não é moda."