Palco de Madonna no RJ será duas vezes maior que o da turnê internacional

O palco em que a cantora Madonna se apresentará no Rio de Janeiro, no sábado (4), começou a ser montado na praia de Copacabana.

Vista aérea do palco que está sendo montado na praia de Copacabana para o show de Madonna no Rio de Janeiro - Reuters

O show que será apresentado em Copacabana, produzido pela empresa Bonus Track, encerra a "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira de Madonna. É sua 12ª turnê e a primeira que não está atrelada a um disco específico.

O palco da cantora no Rio de Janeiro terá o dobro de tamanho daquele habitualmente usado nas apresentações da turnê. Serão 812 metros quadrados de área, com 24 metros de frente e um pé direito de 18 metros. Serão construídas ainda três passarelas, por onde a cantora poderá se aproximar dos fãs. A passarela central terá 22 metros de extensão, com cada uma das laterais medindo 20 metros.

A estrutura está sendo montada a 2,40 metros do chão, numa tentativa para que todos possam enxergar a artista cantando e dançando no palco. Aos 65 anos, Madonna fará sua quarta passagem pelo Brasil. É esperado que mais de 1 milhão de pessoas assistam à apresentação na praia, o que ultrapassaria o recorde da cantora, de 126 mil pessoas, em 1990, no estádio de Wembley, no Reino Unido, com a "Blond Ambition Tour".

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai dar R$ 10 milhões em patrocínio para o show, que será transmitido pela Globo, em seu canal aberto, pelo Globoplay e pelo Multishow.