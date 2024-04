Fãs de Roberto Carlos vão ao Pacaembu sem saber de cancelamento e ouvem sósia

São Paulo

Fãs do cantor Roberto Carlos foram ao estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista, sem saber que o show marcado para a noite desta sexta-feira havia sido cancelado pela Prefeitura de São Paulo horas antes.

Na falta do astro, os fãs tiveram de se contentar em ouvir um sósia do artista, Antônio Tadeu, que cantou para os presentes.

A prefeitura não autorizou a realização do evento depois da comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta dos Bombeiros e do Contru, o órgão o municipal que atesta a segurança das edificações.

Fãs de Roberto Carlos em frente ao estádio do Pacaembu após a Prefeitura de São Paulo cancelar o show do cantor no local por problemas de segurança no espaço. Na foto, Gustavo Almeida com sua avó, Maria Lima, na cadeira de rodas, e sua mãe, Maria de Lurdes - Rubens Cavallari/Folhapress

Os portões do evento abririam às 19h, e por volta das 17h agentes da Prefeitura, da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar foram ao lugar garantir que o evento não aconteceria após veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta tarde. A apresentação, anunciada em março, receberia 3.000 pessoas.

Sem saber que o show havia sido cancelado —após a produtora do evento afirmar, ao longo da tarde, que estava mantido e que todas as normas de segurança seriam seguidas—, vários fãs, com trajes sociais e vestidos, se surpreenderam com os policiais e seguranças que guardavam a entrada do estádio, que agora se chamará Mercado Livre Arena.

Dentre os presentes, Gustavo Almeida preparou uma surpresa para a mãe, Maria Lima, e a avó, Maria de Lourdes, que é cadeirante. "Cresci com minha mãe limpando a casa e ouvindo Roberto Carlos", ele diz. "Elas nunca viram um show do Roberto."

Mas dez minutos depois da emoção de saberem que estavam indo a um show do rei, eles tiveram a informação de que a apresentação foi cancelada. "Foi uma mistura de sentimentos."

Para Almeida, a Prefeitura está certa em não permitir o show por questões de segurança, e houve desleixo da organização em não conseguir os alvarás. "Já que não iam conseguir, que avisassem com uma semana de antecedência."

Conhecido como Roberto Carlos da Paulista, Tadeu, o sósia, soube que o rei faria um show em seu aniversário de 83 anos e se preparou para ir ao Pacaembu. No ano passado, ele também se reuniu com fãs para celebrar o aniversário do cantor, daquela vez no Rio de Janeiro.

"As músicas do Roberto marcam", ele diz. "Lembro desde quando tinha dez anos. Essas músicas contam a história de uma vida."

Ele lamenta o cancelamento, e torce para que a apresentação seja remarcada em breve. "Se ele não vier, fazer o quê? Vai ter que remarcar. Tomara que seja em São Paulo para eu estar lá."

Mas Tadeu diz que vai cantar até meia-noite para compensar a ausência do ídolo. "Não tenha dúvida. Só não vai ter rosa, porque esqueci."

A fã Maria Aparecida Perroni, que acompanha Roberto Carlos desde a Jovem Guarda, diz que nunca viu uma situação como essa em um show do cantor. Ela já viu dezenas de apresentações dele, e tem ingressos comprados para vê-lo em Santos e São José dos Campos.

"Tem que ficar bem claro que a culpa não é dele", afirma. "O Roberto jamais faria uma coisa dessas. Ele nunca falta em lugar nenhum. Nós estávamos esperando. A esperança é a última que morre."

Ela chegou com a irmã e a filha às 15h e acompanhou o vai-e-vem das decisões sobre ter show ou não. Moradoras de São Paulo, elas esperavam ver o rei numa ocasião especial —em seu aniversário e estreando uma nova turnê.

"Compramos o ingresso há dois meses, então não era coisa de se resolver no dia do show", ela diz. "Já estava tudo preparado. A banda já estava ensaiando. Tiveram tempo para solucionar os problemas."