Lula, Mauricio de Sousa, Xuxa e Leticia Sabatella lamentam a morte de Ziraldo; veja repercussão

Artistas, escritores e políticos lamentaram a morte do cartunista Ziraldo, na tarde deste sábado (6), em sua casa no Rio de Janeiro, aos 91, de falência múltipla dos órgãos.

O desenhista Mauricio de Sousa escreveu em suas redes sociais que perdeu mais que um grande amigo, "perdi um irmão". "Das letras, dos traços e da vida! Mas ele estará sempre em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!."

O escritor e cartunista Ziraldo em entrevista à Folha, no Rio de Janeiro, em outubro de 2017 - Ricardo Borges - 27.out.2017/Folhapress

O cineasta Walter Salles afirmou que o Brasil perde um "mestre genial, lúdico, que influenciou o imaginário de gerações e gerações".

"'Flicts', Jeremias o Bom, O Menino Maluquinho e tantos outros personagens nos ensinaram a sonhar e nos educaram, e o Pasquim nos ajudou a resistir, a pensar o mundo. E ainda temos suas charges demolidoras, seus cartazes de cinema, seu traço único e inesquecível. Ziraldo parte, mas seu legado imenso fica —junto com uma família de criadores maravilhosos, seus filhos Daniela, Fabrizia e Antônio, seus netos e milhões de admiradores no Brasil e no mundo", disse o cineasta.

O presidente Lula (PT) se solidarizou com a família e os amigos de Ziraldo e destacou as "inúmeras e diversas contribuições" do cartunista para a cultura brasileira e "na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão".

A apresentadora Xuxa relembrou que foi no programa apresentado pelo cartunista, o Etcétera, que a trajetória dela na TV começou . "Desde então você sempre fez parte da minha vida, da minha história, da história da Fundação e de tantas crianças. Obrigada por tudo que você plantou e um beijo no seu coração. Vai com Deus."

A atriz Leticia Sabatella agradeceu Ziraldo pelos livros e quadrinhos e por ter "brincado com personagens, cores, humor, política".