Ratinho diz que cabelo da dançarina Cintia Mello é peruca e tem piolho

São Paulo

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, foi acusado de racismo por internautas após constranger a dançarina Cintia Mello em seu programa no SBT, na segunda-feira (1º). Ele disse que o cabelo de Mello, estilo black power, era uma peruca e sugeriu que ela tem piolho.

Procurado pela Folha por meio de sua assessoria, Ratinho não respondeu até a publicação deste texto

O apresentador Ratinho - Fabio Braga/Folhapress

"Cintia, essa peruca sua é a mais bonita", disse Ratinho. "Não é peruca, é o meu cabelo. Hoje é o meu cabelo", ela respondeu. "Não é o seu cabelo", insistiu o apresentador, que pediu a sua assistente que ela puxasse o cabelo da dançarina. "Eu vi um piolhinho", disse.

"Que piolho?", retrucou Mello, e riu. A assistente puxou seu cabelo e as duas riram e se abraçaram. "Então é bonito. Eu achei que era peruca", Ratinho afirmou.

Nesta quarta-feira (3), Mello comentou o episódio em sua conta do Instagram. "Eu não dormi à noite direito com todas as mensagens, com tudo que está acontecendo", disse.