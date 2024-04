Rock in Rio anuncia shows de Xande de Pilares, Belo, Pocah, Karol G e Denis DJ

São Paulo

O Rock in Rio anunciou nesta quinta cinco artistas da programação da edição de 2024 do festival. São eles Xande de Pilares, Belo, Karol G, Pocah e Dennis DJ.

Cantor Belo - Divulgação

A cantora colombiana Karol G, conhecida por hits como "Qlona" e "Amargura", premiada cinco vezes no Grammy Latino, vai se apresentar no palco Mundo em 20 de setembro, que só terá mulheres.

Xande, recém-divulgado como atração do festival Coala e bem-sucedido entre a crítica especializada com o disco em que canta músicas de Caetano Veloso, lançado no ano passado, foi escolhido como embaixador do Espaço Favela, palco criado em 2019 com a proposta de dar voz a artistas das comunidades cariocas. Ele encerra a noite do dia 19 de setembro no espaço.

Ainda no palco Favela, o DJ Dennis, que lançou neste ano o sucesso "Ram Tchum" com a cantora Ana Castela, foi anunciado como destaque do dia 14 de setembro. A funkeira Pocah, do hit "Assanhadinha", por sua vez, será a estrela do dia 20, e o cantor Belo, atualmente em turnê com o grupo Soweto, será a principal atração do dia 22.