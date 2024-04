Quentin Tarantino descarta roteiro de 'The Movie Critic', que seria seu último filme

São Paulo

O diretor Quentin Tarantino teria desistido de fazer o filme "The Movie Critic", que seria seu último trabalho.

Segundo o site Deadline, uma fonte próxima ao artista confirmou a informação e disse que ele deve voltar a pensar naquele que será seu longa derradeiro.

O cineasta Quentin Tarantino - Xinhua/Gao Jing

Há anos, Tarantino diz que gostaria de se aposentar depois de dirigir dez longas-metragens e na altura de seus 60 anos.

Em entrevista à Playboy em 2012, o diretor comentou que criativos como ele não melhoram depois de certa idade e que considera que seus piores filmes sempre acontecem próximo da morte, quando perdem noção da realidade.

Atualmente com 61 anos, ele considera já ter produzido nove filmes, contando os dois volumes de "Kill Bill" como um só.

O roteiro de "The Movie Critic" já estava pronto. De acordo com o site The Hollywood Reporter, a produção seria ambientada na Los Angeles do final dos anos 1970 e teria uma mulher como protagonista.

Especulava-se que o projeto seria inspirado em Pauline Kael, crítica de cinema influente nos Estados Unidos e que é muito elogiada pelo cineasta. Ela foi alçada à fama e chegou a trabalhar como consultora na Paramount Pictures no final da década de 1970, época que está na descrição do longa.