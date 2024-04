Rock in Rio vai ter espaço brasileiro com programação feita pelo Clube do Samba

São Paulo

O espaço Global Village, novidade da edição de 2024 do Rock in Rio, vai ter sua seção brasileira organizado pelo Clube do Samba, baile de 45 anos comandado por Ângela Nogueira, mãe do cantor Diogo Nogueira.

Diogo Nogueira no palco do 30° Prêmio da Música Brasileira - Paulo Tauil/AgNews

O Global Village terá um arco de lojas, cada uma com arquitetura, gastronomia e programação inspiradas em um país diferente. O espaço brasileiro promete representar o país com comida de boteco e uma roda de samba composta exclusivamente por mulheres, que receberá convidados, entre eles o próprio Nogueira, responsável pela programação musical do ambiente.

A cenografia vai homenagear a trajetória do Clube do Samba, criado em 1979 por João Nogueira, pai do cantor, e o cardápio se inspira no Pasquim, em tributo ao escritor Ziraldo, morto este mês, que foi responsável pelas estampas que cobriam as camisetas do bloco do clube.

A gastronomia, assinada por Diogo Nogueira e pela chef Raysa Marques, prevê pratos inspirados pelos bares do subúrbio do Rio de Janeiro, como sanduíche de pernil, empada de camarão, torresminho, caldinho de feijão, bolinho de rabada, jiló crocante e frango a passarinho.

"Com certeza será uma celebração incrível para os 45 anos do Clube do Samba e uma oportunidade única para compartilhar a história e alegria do samba com um público diversificado. Tenho certeza de que será inesquecível para todos os amantes da música e da cultura brasileira", disse Nogueira.

Ainda de acordo com a organização do Rock in Rio, o espaço dedicado à França quer levar os leitores às clássicas padarias francesas ao som de piano, e o dedicado à Inglaterra, a um pub londrino preenchido por jazz.