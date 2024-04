Taylor Swift vai ganhar biografia atualizada até 'The Eras Tour' pela BestSeller

São Paulo

A editora BestSeller, do Grupo Editorial Record, vai publicar uma nova edição da biografia "Taylor Swift: A História Completa", livro que chegou ao Brasil originalmente em 2014 e ganha novos capítulos para contemplar a vida da cantora, hoje com 34 anos, até a "The Eras Tour".

Capa da nova edição de "Taylor Swift: A história Completa" - Divulgação

De acordo com o grupo, o livro entra em pré-venda na próxima quarta-feira, dia 17. A obra é do jornalista britânico Chas Newkey-Burden, autor também de biografias dos músicos Justin Bieber e Michael Jackson e da autora de "Crepúsculo" Stephenie Meyer, entre outras.

"Quando criança, Taylor sonhava em se apresentar para multidões de fãs. Determinada, ainda adolescente ela teve o apoio dos pais para investir na carreira musical e transformou a sinceridade de suas letras em marca registrada", diz a sinopse, que promete também detalhes da vida amorosa da artista.

"The Eras Tour" se tornou a turnê mais lucrativa da história. As apresentações fizeram com que Taylor acumulasse uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão —cerca de R$ 5 bilhões.