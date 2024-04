Madonna diz para pararem de falar português em show da turnê 'Celebration Tour'

São Paulo

A cantora americana Madonna viralizou nas redes sociais ao dizer, durante um show da turnê "The Celebration Tour", para que pessoas na plateia parassem de falar português.

"Não estamos no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", diz Madonna no vídeo.

"Uma fofa, né?", escreveu um usuário que postou o vídeo.

A cantora Madonna - @madonna no Instagram

A produtora Live Nation confirmou no fim do mês passado o show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio. Será a única apresentação da "The Celebration Tour" na América do Sul. A apresentação vai ser transmitida pela Globo em seu canal aberto, no Globoplay e na Multishow.

O anúncio do show gratuito da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio, fez as buscas por hospedagem subirem mais de 1.000% no Airbnb.