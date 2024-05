Anitta chega ao Rio de Janeiro para o show de Madonna em Copacabana

São Paulo

Anitta está no Rio de Janeiro para o grande show de Madonna que acontece neste sábado, 4, na praia de Copacabana. A cantora publicou em seu perfil no Instagram uma série de fotos de biquíni na piscina, de frente para o mar. Na legenda ela escreveu "Rio, I’m here" (Rio, estou aqui).

A carioca ainda publicou uma foto que dizia "Rio, cheguei" e a música "Funk generation". Anitta estava passando uma temporada fora do país e voltou só para prestigiar Madonna. Os fãs especulam e torcem para que a brasileira suba ao palco da Rainha do Pop, mas nada ainda foi confirmado.

Uma das hipóteses é que Anitta participe do show com a música "Faz Gostoso", que as duas gravaram juntas para o álbum "Madame X", de Madonna, ainda que a canção não tenha sido parte da setlist da turnê até agora.

Na quinta-feira, 2, durante evento da Variety em Nova York, Anitta foi questionada se compareceria ao Met Gala 2024, que acontece no dia 6 e o qual já foi convidada três vezes. Ela respondeu que adoraria participar do baile, mas que tem outro compromisso no Brasil, com Madonna.

"Quando recebi o convite, eu pensei, definitivamente irei (no show de Madonna). É histórico para o meu país", disse Anitta, sem dar detalhes se iria apenas para assistir ou fazer uma apresentação especial.