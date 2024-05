Após fuga do Irã, Mohammad Rasoulof estará em Cannes para a estreia de seu filme

São Paulo

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof estará presente no Festival de Cannes para a estreia de seu filme, "The Seed of the Sacred Fig", nesta sexta-feira (24). A presença do diretor era incerta porque, na semana passada, ele fugiu de seus país natal após receber uma sentença de oito anos de prisão.

Rasoulof escapou do Irã para a Alemanha a pé, descartando seus eletrônicos no processo. Desde a semana passada, ele esteve em contato com autoridades francesas para que pudesse comparecer a Cannes, mesmo estando sem seu passaporte, que foi confiscado pelas autoridades iranianas.

O diretor iraniano Mohammad Rasoulof durante o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián de 2022 - Rafa RIVAS/AFP

O cineasta foi condenado por fazer seu filme sem obter uma licença. O longa, que conta a história de um juiz que luta contra a sua própria paranoia em meio à agitação política em Teerã, marca a filmografia de Rasoulof por mudar seu foco do sistema social do Irã em geral para os indivíduos que perpetuam a repressão.

O diretor independente, que já foi premiado outras vezes em Cannes e em outros festivais importantes, como o Festival Internacional de Cinema de Berlim, já cumpriu pena em prisões iranianas outras duas vezes, a maioria do tempo em confinamento solitário.