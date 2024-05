Elenco de 'Motel Destino' dança forró em Cannes e é aplaudido em première

São Paulo

O Filme de Karim Aïnouz, "Motel Destino", estreou no Festival de Cannes nessa quarta-feira (22). Antes da première do longa, elenco e diretor subiram as escadarias vermelhas da premiação e dançaram ao som de "Coração", da banda Aviões do Forró.

Diretor, elenco e produtores de "Motel Destino" no tapete vermelho de Cannes - Sameer Al-Doumy/AFP

Nas redes sociais, usuários compartilharam o vídeo em que Iago Xavier, Nataly Rocha, Fábio Assunção e Karim Aïnouz aparecem batendo palmas e dançando a música.

Escrita por Dorgival Dantas, "Coração" está presente no disco "Volume 3" da banda composta por Solange Almeida e Xand Avião. A canção é um clássico anos 2000 no Ceará, terra natal do diretor e dos protagonistas Iago Xavier e Nataly Rocha, que interpretam Heraldo e Dayana no longa.

"Motel Destino" é um thriller erótico gravado em Beberibe, a 80 quilômetros de Fortaleza, capital cearense.

A trama acompanha o rapaz Heraldo – vivido por Iago Xavier– que foge de um grupo de criminosos em Beberibe e busca guarida num motel de beira de estrada, onde conhece Dayana – personagem de Nataly Rocha – que é casada com o ex-policial Elias, interpretado por Fábio Assunção, único ator de fora do Nordeste no longa.

O filme foi recebido com cerca de sete minutos de aplausos na première. "Os últimos quatro anos foram de terror no Brasil, então é muito bom fazer um filme sobre paz, alegria e a vida", disse Aïnouz ao pegar o microfone na estreia.