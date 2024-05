O cineasta cearense Karim Aïnouz levou para o Festival de Cannes, na França, mais de 20 conterrâneos para prestigiar a estreia mundial de seu novo longa, "Motel Destino". A comitiva inclui membros da equipe e também do elenco, como os protagonistas Nataly Rocha e Iago Xavier.

O cineasta Karim Aïnouz e sua comitiva no Festival de Cannes, na França. Foto: Divulgação - Divulgação

O ator Fabio Assunção, que também estrela o filme, é um dos poucos nomes do grupo que não nasceu no estado do Nordeste. A sessão de gala de "Motel Destino" será realizada na quarta-feira (22) e marcará a secunda passagem consecutiva de Aïnouz pelo festival francês. Todo o filme foi gravado no Ceará.

A atriz Susana Vieira recebeu convidados para o lançamento de sua biografia, "Senhora do Meu Destino", escrito em parceria com o especialista em teledramaturgia Mauro Alencar. O evento ocorreu na Livraria Martins Fontes da avenida Paulista, em São Paulo, na semana passada. A atriz Adriana Lessa esteve lá.