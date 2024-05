Fãs de Oasis especulam sobre volta da banda após vídeo misterioso nas redes sociais

São Paulo

Fãs da banda Oasis ficaram eufóricos nesta segunda-feira (20) depois que o grupo britânico publicou um vídeo nas redes sociais. Na gravação, que tem 14 segundos, é possível ver uma casa em meio a uma grande área verde.

Alguns seguidores especularam que as imagens aéreas mostram Sawmills Studio, na Cornualha, onde o Oasis gravou seu álbum de estreia, o aclamado "Definitely Maybe", de 1994.

Liam Gallagher no Festival de Glastonbury em 2019 - Henry Nicholls/Reuters

Depois da publicação, os fãs começaram a alimentar expectativas de um possível retorno da banda, que se separou em 2009.

"Uma turnê mundial, um single novo e já vai valer muito a pena! Tá na hora de uma reunião hein!", escreveu o internauta Luan Marinho. "Aguardando o retorno da melhor banda do mundo!," escreveu Ivan Matos.

Outros fãs acreditam que a banda deve lançar uma reedição do disco "Definitely Maybe" para comemorar os trinta anos de seu lançamento. Apesar disso, uma turnê com a formação original do grupo parece pouco provável.

Isso porque os irmãos Noel Gallagher e Liam Gallagher são brigados e se alfinetam com frequência. No ano passado, Liam anunciou que fará uma turnê para celebrar os 30 anos de "Definitely Maybe", mas sem a participação do irmão.