Mais de 300 mil ingressos do Rock in Rio esgotam em duas horas de pré-venda

Os ingressos disponibilizados na pré-venda do Rock in Rio, iniciada nesta segunda-feira, 20, se esgotaram em duas horas e 15 minutos. Foram 300 mil ingressos vendidos em tempo recorde, segundo a organização.

O rapper Travis Scott, um dos headliners do Rock in Rio 2024, em show no Texas em 2019 - Suzanne Cordeiro/AFP

Apenas clientes do banco Itaú puderam comprar as entradas nessa primeira etapa. A venda geral está prevista para começar na quinta-feira, 23, às 19, no site oficial do festival.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Algumas atrações confirmadas são Travis Scott, Shawn Mendes, Ludmilla, Imagine Dragons, Evanescence, Avenged Sevenfold, Deep Purple, Artbat, Mc Poze do Rodo, Ed Sheeran, Jão, Katy Perry, Mariah Carey e Ney Matogrosso.

Os ingressos para os dias com Travis Scott, 13, e Shawn Mendes, 22, esgotaram em apenas 40 minutos.