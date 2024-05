Lady Gaga lança show da turnê 'Chromatica Ball' no Max, da HBO; veja trailer

A HBO anunciou que vai lançar um especial da "Chromatica Ball", turnê de 2022 de Lady Gaga, no streaming Max. O show vai ao ar em 25 de maio e traz performances de músicas do último álbum da cantora, como "Rain on Me", e outros de seus sucessos, como "Bad Romance" e "Poker Face".

Imagem de divulgação no especial 'Gaga Chromatica Ball', do Max - Divulgação

O especial é a gravação de um show no Dodger Stadium de Los Angeles, nos Estados Unidos, feito para uma plateia de 52 mil pessoas pouco após o início da pandemia de Covid-19, de acordo com a revista Variety. Em um trailer oficial, que você pode assistir abaixo, a cantora abusa de pirotecnia e dos visuais futuristas e exóticos que marcaram a estética do álbum "Chromatica".

Posterior ao disco "Joanne", de 2016, o álbum de 2020 é o sexto álbum da artista, e tem músicas como "911", "Stupid Love" e "Free Woman". Em 2021, Gaga laçou "Dawn of Chromatica", álbum de remixes feitos a parit das faixas do anterior —entre eles, uma versão de "Fun Tonight" com a participação de Pabllo Vittar.