Julgamento de Johnny Depp e Benedict Cumberbatch: o que ver nesta quinta-feira

São Paulo

No drama criminal "Eric", Benedict Cumberbatch faz o papel de Vincent, um pai em busca do filho de nove anos, Edgar, que desapareceu a caminho da escola. Vincent é um dos maiores ventríloquos de Nova York e se apega aos desenhos de um monstro azul chamado Eric feitos pelo menino.

Benedict Cumberbatch em cena da série 'Eric', da Netflix - Divulgação

Vincent vai ficando obcecado pela ideia de que, se puser uma marionete de Eric na TV, Edgar voltará para casa.

Netflix, 16 anos

Duro de Atuar 2

Para se tornar o maior astro de ação do mundo, Kevin Hart planeja um filme com cenas improvisadas e perigosas, mas é vítima de uma trama maligna de vingança. Para sobreviver, ele vai precisar da ajuda de sua coadjuvante favorita e de seu afoito assistente.

Prime Video, 14 anos

Bebidas do Mundo com Shay Mitchell

A atriz Shay Mitchell, conhecida por seus papéis em "Pretty Little Liars" e "You", viaja por diferentes países da América do Sul —incluindo o Brasil—, aprende sobre a história do lugar e se diverte provando bebidas alcoólicas.

Max,12 anos

Zélia - Memórias e Saudades

Construída com escritos de Zélia Gattai e narrada por sua neta, Cecília Amado, a série autobiográfica fala sobre o amor por Jorge Amado, o exílio na Europa e a chegada à Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a mesma cadeira que pertenceu ao marido até 2008, ano em que morreu.

Curta, 20h, 10 anos

Material Bruto – A Memória do Cinema Brasileiro

Cineastas do cinema moderno discutem suas obras e influências. Nos primeiros episódios, Helena Solberg, diretora de "Bananas Is My Business", de 1995, e Walter Lima Júnior, de "A Lira do Delírio", de 1978.

Arte1, 20h30

Polêmica: O Julgamento de Johnny Depp

Filme baseado no controverso e midiático julgamento envolvendo os atores Johnny Depp e Amber Heard em 2022, que durou cerca de dois meses, incluiu relatos de agressão cometidos pelas duas partes e resultou na condenação de Heard por difamação.

Lifetime, 22h50, 14 anos