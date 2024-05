Léa Seydoux diz que MeToo melhorou a segurança em sets de filmagem

São Paulo

A atriz Léa Seydoux, uma das estrelas mais celebradas do cinema francês contemporâneo, comemorou o crescimento do movimento feminista MeToo na França em coletiva de imprensa em Cannes.

A atriz Léa Seydoux no Festival de Cannes - Sarah Meyssonnier/Reuters

Seydoux está em "The Second Act", filme de Quentin Dupieux que deu a largada ao festival nesta terça-feira, 14. "É maravilhoso que as mulheres estejam se manifestando. As coisas estão claramente mudando e já era hora de isso acontecer", disse ela.

A atriz também comentou sobre o longa de Dupieux, uma comédia ácida que reflete sobre o estado do cinema hoje em dia. "O MeToo é muito importante, é uma questão séria. Mas eu também acho necessário falar disso com humor. No filme, o tema é destacado de forma engraçada."

Segundo Seydoux, o movimento conquistou mais segurança nos sets de filmagem para as mulheres. "Quando filmamos certas cenas há mais respeito e sinto uma mudança global", disse.

A atriz protagonizou "Azul É a Cor Mais Quente" ao lado de Adèle Exarchopoulos em 2013, filme lésbico que levou às telonas sete minutos de sexo explícito entre as duas. Após o lançamento do longa, as atrizes e outros membros da equipe acusaram o diretor, Abdellatif Kechiche, de abuso psicológico e físico.

Kechiche teria forçado as atrizes a gravarem as cenas íntimas por longas horas, durante dias e sem os cuidados necessários.