Massiel Taveras discute com mesma segurança de Cannes que se desentendeu com Kelly Rowland

A atriz e apresentadora dominicana Massiel Taveras, 39 anos, se envolveu em uma discussão no tapete vermelho de Cannes neste domingo (26). Na entrada para a premiére do filme francês "Le Comte de Monte-Cristo", dirigido por Matthieu Delaporte, Taveras tentou posar para os fotógrafos exibindo a longa cauda de seu vestido, estampada com o rosto de Jesus Cristo.

Uma segurança, então, insistiu para que a atriz continuasse subindo a escadaria, e as duas se desentenderam, trocando inclusive empurrões.

Vídeos que registraram a confusão viralizaram nas redes sociais, e neles a segurança foi identificada como a mesma profissional que dias atrás havia discutido com a cantora Kelly Rowland, ex-Destiny's Child.

Rowland foi a Cannes para a estreia do filme "Marcello Mio", e ao chegar à premiére discutiu com a segurança. De acordo com fontes próximas à cantora, Rowland teria reclamado da "truculência" da profissional.

Outros vídeos nas redes também mostram a atriz e cantora sul-coreana Lim Yoon A, conhecida como Yoona, incomodada com a aproximação da mesma segurança.