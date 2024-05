Mohammad Rasoulof chega a Cannes para estreia de filme após fuga do Irã

Cannes (França) | AFP

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, 51, chegou ao Festival de Cannes para a estreia de seu filme, "The Seed of the Sacred Fig", que concorre à Palma de Ouro. O diretor marca presença no evento após fugir do Irã na semana passada por receber uma sentença de oito anos de prisão ao fazer o longa sem obter licença.

Mohammad Rasoulof foi visto na sede do evento e não respondeu às perguntas dos jornalistas. A estreia de seu filme em Cannes, que acontece nesta sexta-feira (24), será a primeira aparição pública do diretor depois da fuga do regime iraniano.

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof - AFP

A última vez do cineasta no festival havia sido em 2017, quando venceu a mostra "Un Certain Regard" por "Lerd". Em 2020, Mohammad Rasoulof não foi autorizado a deixar o Irã para receber o Urso de Ouro em Berlim, na Alemanha, por "Não Há Mal Algum".

Rasoulof anunciou na semana passada que havia deixado o país clandestinamente, a pé, em uma jornada "exaustiva" e "perigosa".

O diretor já havia sido preso entre julho de 2022 e fevereiro de 2023. Rasoulof, à época, foi libertado após uma anistia geral concedida a milhares de pessoas depois de manifestações pró-democracia acontecerem no Irã.

"The Seed of the Sacred Fig" conta a história de um juiz que luta contra a sua própria paranoia em meio à agitação política em Teerã e marca a filmografia de Rasoulof por mudar seu foco do sistema social do Irã em geral para os indivíduos que perpetuam a repressão.