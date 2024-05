Ricardo Teodoro é premiado como ator revelação no Festival de Cannes por 'Baby'

São Paulo

O ator brasileiro Ricardo Teodoro foi escolhido como ator revelação pelo prêmio da Semana da Crítica, no Festival de Cannes. Teodoro é um dos protagonistas de "Baby", filme do diretor Marcelo Caetano que estreou nesta terça-feira no evento francês e conta a história de uma paixão conflituosa entre Wellington, interpretado por João Pedro Mariano, e Ronaldo, vivido pelo ator premiado.

O ator Ricardo Teodoro no Festival de Cannes - Julia Hervouin/Divulgação

Na trama, Wellington acaba de ser liberado de um centro de detenção para jovens. Numa visita a um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, um garoto de programa que ensina a ele novas formas de sobreviver.

"Eu trabalho há anos como ator de teatro e sempre pensei que, se algum dia eu tivesse uma oportunidade, iria agarrar com toda a minha força", disse Teodoro em nota.

"E, quando o personagem do Ronaldo apareceu, lutei muito para fazer com a minha alma. Vim de uma cidade de 4.000 habitantes, no interior de Minas, e sempre sonhei em estar em um festival como Cannes. Voltar com esse prêmio é sensacional!"