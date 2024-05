São Paulo

Morreu no último sábado (4) o cineasta mineiro Guilherme Fiúza Zenha, aos 55 anos. Ele estava internado desde a última quinta-feira após ser vítima de um infarto.

O cineasta mineiro Guilherme Fiuza - Reprodução/Academia Brasileira de Cinema

Fiúza era presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais e começou sua carreira no cinema em 1993. Foi produtor e assistente de direção até estrear seu primeiro longa em 2013, "O Menino no Espelho", adaptação do livro de Fernando Sabino. Ele também dirigiu a animação "Chef Jack – O Cozinheiro Aventureiro" (2023).

Como produtor, esteve evolvido com "Batismo de Sangue", filme de 2006 com Caio Blat, e "Depois Daquele Baile", com Lima Duarte e Marcos Caruso. Foi assistente de direção em filmes de Nelson Pereira dos Santos e Sergio Machado. Desde 2006, esteve à frente da produtora Abuzza Filmes.