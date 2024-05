Onde assistir à nova temporada de MasterChef, que estreia nesta semana

São Paulo

MasterChef, a maior competição gastronômica do país estreia sua 11ª temporada, começando com embates regionais entre 23 candidatos, que serão julgados pelos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Helena Rizzo, Henrique Fogaça, Ana Paula Padrão e Erick Jacquin, em arte da nova temporada de MasterChef - Divulgação

Nas semanas seguintes, acontecem novos desafios, jurados convidados participam e o vencedor leva R$ 350 mil e outros prêmios. O reality também é exibido às sextas, às 19h, no canal.

Band, 22h30, 10 anos

Três filmes de Sean Baker

Recém premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes com "Anora", três filmes do diretor Sean Baker estão disponíveis no Brasil, todos refletindo a humanidade de quem vive às margens do convencional na sociedade —"Red Rocket" (para alugar em lojas digitais, 18 anos), "Tangerine" (Filmicca, 16 anos) e "Pro-jeto Flórida" (Max, 14 anos).

Eu Sou Country: Beyoncé e o Renascimento de Nashville

O documentário faz uma reflexão sobre a música country e o impacto de Beyoncé em Nashville, cidade americana que representa a capital do gênero, onde artistas negros lutam por visibilidade.

Max, 12 anos

Provoca

A autora de "Um Defeito de Cor", Ana Maria Gonçalves, conta a Marcelo Tas que esta será sua última entrevista do ano porque precisa de tempo para terminar o novo livro de ficção científica afro-futurista.

TV Cultura, 22h, livre

Derrapada

Samuca descobre que a namorada Alicia está grávida e fica inconformado por repetir a história de sua mãe, que engravidou dele aos 16 anos e precisou lidar com um pai irresponsável e ausente. O filme é uma adaptação do livro "Slam", de Nick Hornby.

Telecine Touch, 22h, 16 anos

Tróia

Inspirado no famoso poema "Ilíada", de Homero, o drama épico narra uma batalha sangrenta que durou mais de uma década, depois que o príncipe Paris de Tróia roubou Helena, a rainha de Esparta, de seu marido, Menelau. Estrelado por Brad Pitt, Orlando Bloom e Diane Kruger.

HBO, 0h,14 anos