São Paulo

Richard M. Sherman, compositor de músicas do filme "Mary Poppins" e ganhador de duas estatuetas do Oscar, morreu neste sábado (25), aos 95 anos. Segundo a imprensa americana, ele morreu de causas naturais.

Ao lado do irmão, Robert B. Sherman, Richard escreveu algumas das músicas mais memoráveis da Disney, como "Supercalifragilisticexpialidocious", "Chim Chim Cher-ee" e "Feed the Birds", canções do filme "Mary Poppins" interpretadas por Julie Andrews.

Richard M. Sherman, compositor de músicas do filme 'Mary Poppins' - Disney

Ao longo de sua carreira, o compositor americano e seu irmão conquistaram diversos prêmios, entre eles o Oscar de melhor canção, por "Chim Chim Cher-ee", e o de melhor trilha sonora, por "Mary Poppins", além de prêmios Grammy.

Robert e Richard eram conhecidos como os "Irmãos Sherman" e, em 1976, deixaram suas marcas na Calçada da Fama de Hollywood.

Em 2008, os dois foram homenageados pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na Casa Branca, onde receberam a Medalha Nacional de Honra.

Além das canções para "Mary Poppins", Richard é conhecido por ter ajudado a criar a música "It's a Small World (After All)", canção que toca nos parques da Disney.

Os irmãos Sherman foram contratados como compositores da Disney depois que escreveram a música "Tall Paul", que se tornou sucesso na voz de Annette Funicello.

No início da década de 1960, eles compuseram músicas para os filmes "O Grande Amor de Nossas Vidas", "As Grandes Aventuras do Capitão Grant" e "Doce Verão dos Meus Sonhos".

No entanto, seus maiores sucessos estão no longa "Mary Poppins", de 1964. Eles ganharam o Oscar pela música "Chim Chim Cher-ee" e pela trilha sonora do filme.