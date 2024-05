Onde assistir 'Nick & Aaron Carter', série sobre os irmãos que marcaram a música teen

São Paulo

Estreia nesta segunda-feira (27) na Max a série documental "Nick & Aaron Carter: A Queda dos Ídolos".

A produção revela a vida intensa e o relacionamento volátil dos irmãos Nick & Aaron Carter. Nick ganhou fama no final dos 1990 com os Backstreet Boys e, em 2017, foi acusado de abuso sexual por três mulheres, casos ainda em litígio.

Da esq. para a dir. Nick e Aaron Carter - Reuters

Aaron também virou ídolo teen logo que começou a cantar com um impacto emocional que o levou a drogas e uma morte trágica em 2022.

Max, 14 anos

Projeto Resgate

Duas novelas clássicas voltam à tela: "Terra Nostra" (12 anos), escrita por Benedito Ruy Barbosa, sobre a imigração italiana e sua importância na formação da sociedade brasileira; e fragmentos de "Fogo Sobre Terra" (16 anos), escrita por Janete Clair em 1974, sobre dois irmãos rivais e a tradição rural no final dos anos 1950.

Globoplay

Maya

Um correspondente de guerra francês, Gabriel, depois de ficar quatro meses refém de terroristas na Síria, parte para Goa em busca de pertencimento e um novo sentido de vida. Na Índia, ele reencontra a mãe e a jovem Maya. Direção de Mia Hansen-Løve.

FILMICCA e Looke, 12 anos

Não! Não Olhe!

Uma nuvem misteriosa paira sobre um rancho no deserto e de dentro sai algo que se parece com uma nave enorme. O rancho pertence a uma dupla de irmãos negros, e o parque temático vizinho, a um coreano que foi ator-mirim. Primeira incursão do diretor Jordan Peele pelo mundo dos filmes B.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Roda Viva

No centro da roda esta semana, a entrevistada é Janaina Torres, chef do premiado restaurante A Casa do Porco e que foi eleita a Melhor Chef do Mundo de 2024 pelo ranking "The World's 50 Best Restaurants".

TV Cultura, 22h, livre

Luta Pela Fé – A História do Padre Stu

O filme acompanha a história do americano Stuart Long, um boxeador que virou padre em um jornada de redenção que acabou inspirando muitos. Cinebiografia protagonizada por Mark Wahlberg.

TV Globo, 22h25, 12 anos