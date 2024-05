Onde ver 'Dona Lourdes, o Filme', com Regina Casé como típica mãe brasileira

São Paulo

A icônica personagem vivida por Regina Casé na novela "Amor de Mãe" protagoniza o longa-metragem inspirado no livro "Diário da Dona Lurdes", de Manuela Dias.

Retrato da família no sofá, com Ryan (Thiago Martins), Camila (Jéssica Ellen), Danilo (Chay Sued), Lurdes (Regina Casé), Érika (Nanda Costa), Magno (Juliano Casarré) - Globo/Angélica Goudinho

Lurdes, a típica mãe brasileira, enfrenta a síndrome do ninho vazio quando o último filho sai de casa, mas ela dá a volta por cima, vive novas experiências, encontra um novo amor e passa a aproveitar mais a vida.

Globoplay, 12 anos

Fátima – A História de um Milagre

No verão de 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, três crianças têm visões da Virgem Maria em uma pequena cidade de Portugal. Como o país recém tinha se tornado uma república, o notícia incomoda pais, vizinhos, o governo secularista e a própria igreja.

Prime Video e Max, 12 anos

Filhas do Vento

A plataforma homenageia o aniversário da atriz Ruth de Souza com o filme dirigido por Joel Zito Araújo em 2004. Duas irmãs largam a casa do pai em Minas Gerais para seguir seus sonhos. Quarenta anos depois, elas voltam a se encontrar, mas no enterro do patriarca.

ICPlay, 14 anos

No centro da roda, a artista portuguesa Grada Kilomba fala sobre sua obra, que inclui a escultura "O Barco", que está no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, e faz referência aos porões de muitos barcos que transportaram escravos da África para o Brasil.

TV Cultura, 22h

Além da Imaginação

Apresentada pelo diretor Jordan Peele, a antologia de fantasia, suspense e terror explora os preconceitos da mente humana. Na estreia, um jornalista encontra um podcast em um aparelho de MP3 detalhando como o voo 1015, em que ele está, irá desaparecer. Episódios diários.

A&E, 22h, 14 anos

Golpe Duplo

Nicky é um picareta iniciando a sedutora Jess no mundo da trapaça. Com a proximidade, os dois acabam se envolvendo romanticamente para o desespero dele, que sabe que nesta profissão não se mistura amor e trabalho. Filme protagonizado por Will Smith e Margot Robbie.

Space, 23h15, 14 anos