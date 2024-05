Polícia mede decibéis de show de Taylor Swift em Madri após reclamações

São Paulo

A polícia mediu os decibéis do show da Taylor Swift no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, na Espanha, após moradores da região reclamarem do barulho desde que o local começou a receber apresentações musicais em abril.

Cantora e compositora americana Taylor Swift durante apresentação da The Eras Tour em Lisboa - ANDRE DIAS /AFP

As autoridades disseram que receberam 25 reclamações após o show na quarta-feira (29). A leitura deve avaliar se os decibéis ultrapassaram os níveis permitidos, disse porta-voz da prefeitura, Inmaculada Sanz. Mas os dados não foram divulgados à imprensa.

Segundo a Reuters, especialistas contratados pela associação fizeram a contagem de decibéis no show de quarta da artista pop. Eles registraram leitura de 80 decibéis, acida dos 53 permitidos pelas autoridades municipais para locais de shows.

A apresentação de Taylor Swift, com milhares de fãs, é a primeira de uma estrela global que o estádio recebeu. O espaço foi adaptado em uma tentativa de expandir as receitas do clube de futebol, segundo a visão do seu presidente Florentino Perez.

Mas os moradores locais podem vir a ser uma barreira para tais planos, uma vez que ameaçaram recorrer à Justiça para impedir futuros eventos.

"Não temos escolha senão tomar medidas legais", disse Enrique Martinez de Azagra, presidente da Associação de Pessoas Afetadas pelo Bernabéu.