Romance 'Boulder' usa casal lésbico para encenar os dois lados da maternidade

A protagonista de "Boulder" ama a solidão de uma forma quase selvagem —seu apelido, o título do livro, é o nome dado às rochas isoladas do sul da Patagônia cuja origem ninguém sabe determinar.

Por isso, ela fica sem reação quando a mulher que ama, Samsa, pede que tenham um filho juntas. "Quão louco devia ser quem teve a ideia de construir as pirâmides? Ou de fechar alguém em um foguete e enviá-lo para as estrelas? Não era tanto quanto ela. Ter um filho é um projeto monstruoso", narra.

Ilustração de Luísa Zardo para a capa da edição brasileira de 'Boulder', de Eva Baltasar, publicado pela Dublinense - @luisazardo/Divulgação

Mesmo assim, a protagonista embarca nele. Submetida a um processo de inseminação artificial, Boulder dá à luz e seu desespero não cede. Samsa é uma mãe amorosa e prática, a "deusa das boas decisões", enquanto ela se sente uma escrava.

A autora do romance, a espanhola Eva Baltasar, 45, conta que, enquanto mãe, se identifica com ambas as personagens. "Somos as duas", resume, emendando que é com a indômita protagonista, e não com sua companheira, que a maioria das mães que a abordam dizem se sentir mais próximas.

"Boulder", recém-lançado pela Dublinense, é o primeiro livro de Baltasar a sair no Brasil. Forma, com "Permafrost" e "Mamute", um tríptico sobre mulheres de alguma forma apartadas da sociedade. Todos são narrados em primeira pessoa —a editora gaúcha também comprou os direitos das duas outras obras e planeja publicá-las no ano que vem.

O primeiro, "Permafrost", começou a tomar forma por volta de 2015, quando Baltasar, então uma poeta já reconhecida na Espanha, passava por um momento conturbado na vida pessoal. Na época, um psicólogo propôs a ela que escrevesse uma autobiografia curta, de poucas páginas, como exercício terapêutico.

"Mas me entediei e comecei a mentir", narra a escritora. Foi, assim, substituindo a sua voz pela de uma personagem que aos poucos se revelava, que ela criou uma mulher lésbica sem papas na língua que viaja pelo mundo em fuga das convenções sociais.

A escritora espanhola Eva Baltasar, autora de 'Boulder', 'Permafrost' e 'Mamute' - David Ruano/Divulgação

Baltasar conta que é essa convivência cotidiana com essas personagens que guia o seu processo criativo. Sua escrita é intuitiva, e suas criações, figuras sobre quem vai descobrindo novas informações a cada dia. "Se soubesse como um romance termina, não o escreveria."

Nesse processo, envolve-se laboriosamente com as palavras, buscando, assim como no seu fazer poético, as composições mais precisas, as imagens mais vívidas. Em "Boulder", esse trabalho é visível no artesanato das metáforas e no ritmo cadenciado do texto —Baltasar lembra que sua tradutora francesa certa vez disse a ela que estava se debatendo para reproduzir a estrutura de um trecho que, no original, ela tinha escrito em versos alexandrinos sem perceber.

A parceria com tradutores vem rendendo frutos. Foi uma versão de "Boulder" de Julia Sanches para o inglês que levou Baltasar a ser finalista em uma das maiores premiações literárias do mundo, o Booker Internacional.

Outra marca da escritora presente tanto na sua prosa quanto na poesia é a aproximação que promove entre a sensualidade e o bestial, o animalesco. Em "Boulder", por exemplo, abundam cenas em que a protagonista e narradora, uma cozinheira "de bandejão", nas suas palavras, associa sexo e comida.

Em determinado momento, encara uma mulher como se estivesse diante de "um banquete" —"poderia comê-la com a parcimônia com que se comem as uvas". Em outro, descreve um grupo de lactantes como uma reunião de "mamilos de todas as medidas, alguns pequenos como bagas, outros amplos e escuros como pão". "Agora entendo por que a Samsa não perde nenhum desses encontros. São orgias", aponta.

"Sair de uma zona de luz que é cômoda me interessa", diz Baltasar. Nesse sentido, seus personagens seriam espelhos dela mesma e permitiriam à autora se reconciliar com as partes mais obscuras de sua personalidade.

Essa conexão talvez explique por que, até o momento, a obra da espanhola tenha sido habitada quase sempre por figuras femininas. A escritora se relacionou sobretudo com mulheres ao longo de sua vida, inclusive amorosamente.

É uma característica que, para Baltasar, pode mudar à medida que sua própria vida se transforma —ela hoje tem como parceiro um homem, por exemplo.

Já o tema da maternidade, presente em maior e menor grau em todo o tríptico, não deve voltar a ser abordado tão cedo. "Não é que eu tenha me cansado de escrever sobre isso, mas faz anos que lido com essa etiqueta."

