Morre Bernard Hill, que atuou em 'Titanic' e 'Senhor dos Anéis', aos 79 anos

Bernard Hill, ator conhecido por atuar em "Titanic" e na trilogia "Senhor dos Anéis", morreu aos 79 anos. A informação foi confirmada à BBC na manhã deste domingo, 5, pelo agente Lou Coulson. A causa da morte não foi divulgada.

Em "Titanic", um dos maiores sucessos cinematográficos dirigido por James Cameron, Hill interpretou o Capitão Edward Smith, ao lado de atores como Leonardo Di Caprio e Kate Winslet.

Já na trilogia de "Senhor dos Anéis", o ator deu vida ao Rei Théoden, que se tornou rei após a morte de seu pai e que teme nunca viver a reputação de seus antepassados. Os filmes são adaptados da obra de fantasia de JRR Tolkien.

O ator britânico, que também fez carreira no teatro, ganhou destaque ao interpretar Yosser Hughes no drama "Boys from the Blackstuff", de 1982.