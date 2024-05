Veja a primeira imagem do ator David Corenswet no papel de Superman

São Paulo

A primeira foto do ator David Corenswet como Superman foi publicada nesta segunda-feira (6) na conta do diretor e roteirista James Gunn no Instagram.

David Corenswet como Superman em primeira foto do filme dirigido por James Gunn - Reprodução

Corenswet e Rachel Brosnahan foram escalados para o filme, anteriormente chamado de "Superman Legacy", que marca uma nova fase da DC, agora comandada pelo diretor James Gunn e pelo produtor Peter Safran. A previsão de estreia do novo longa-metragem é 2025.

Até hoje, apenas três atores interpretaram Clark Kent/Superman nos cinemas. O primeiro foi Christopher Reeves, que engatou três filmes a partir de 1978. Em 2006, Brandon Routh foi o protagonista de "Superman: O Retorno", que foi considerado um fracasso de bilheteria.

Já há dez anos Henry Cavill passou a vestir os trajes do super-herói, inaugurando o universo estendido da DC, com "O Homem de Aço". Cavill esteve ainda nos filmes "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" e em "Liga da Justiça".