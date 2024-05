Léo Santana transforma a Virada Cultural num grande Carnaval depois de atraso

São Paulo

O gigante acordou. Léo Santana reuniu um público tamanho GG em sua apresentação na Virada Cultural, no início da noite deste sábado. Milhares de pessoas transformaram o vale do Anhagabaú, que detém o principal palco do evento, numa micareta, como aquelas do Carnaval baiano.

Mas Santana atrasou mais de uma hora para subir ao palco. O cantor pediu desculpas, mas disse que não tinha culpa e que havia chegado ao palco com mais de uma hora de antecedência. Segundo ele, a estrutura apresentava problemas de iluminação, uma falha que a Prefeitura de São Paulo reconheceu em nota enviada à imprensa, embora nenhum aviso oficial tenha sido dado ao público presente no local.

Léo Santana se apresenta no vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, em show da Virada Cultural - Rubens Cavallari/Folhapress

Nada que tenha desanimado o público, que embarcou nas brincadeiras do artista, referência no pagodão baiano. Durante o show, o artista interpretou a sua nova música, "Posso Beijar a Sua Boca?", uma parceria com Anitta lançada há poucas horas.

O público, que já sabia cantar a letra toda, seguia todas as orientações de Santana, que pedia, como um personal trainer, para as pessoas levantarem os braços, descerem até o chão e rebolarem.

Na apresentação, Santana também cantou sucessos como "Posturado e Calmo", "Contatinho", "Dona da Porra Toda" e "Porra, Amor", além do sucesso no TikTok "Vem Sentando Gostosinho Pro Pai", o maior hit do Carnaval retrasado. Ainda houve tempo para uma homenagem a Marília Mendonça, cuja foto estampou o telão enquanto ele cantava "Apaixonadinha".

O show de Karol Conká, que aconteceu no palco ao lado, o São João, também atrasou em cerca de uma hora. A apresentação dela não começou enquanto a dele ainda não havia terminado, o que levou ao público a já prever um atraso consecutivo para todos os shows do centro —Joelma, Julian Marley e Pabllo Vittar no palco Anhangabaú, além de Ajulia Costa e Kannario com Baile da DZ7 no São João.

O centro, assim como as outras 12 arenas espalhadas por todas as regiões da cidade, não registrou intercorrências graves até o início da noite no que diz respeito à segurança. A reportagem assistiu a uma abordagem policial em que uma mulher e um homem foram detidos por porte de maconha e cocaína no Anhangabaú, mas não houve confusão.

Na entrada para a região dos palcos, o público passava por uma revista. As informações, no entanto, ficaram desencontradas entre os diferentes pontos da cidade.

Inicialmente, havia sido divulgado pela Prefeitura de São Paulo que seria proibida a entrada com bebidas alcoólicas, o que gerou a insatisfação do público da Arena Brasilândia, por exemplo. Já na Capela do Socorro, os funcionários não souberam informar quais eram objetos proibidos.

Levar as bebidas, afinal, é uma alternativa ao bar oficial da Virada Cultural, com preços similares aos que são praticados em festas e festivais de música privados. A água está sendo vendida por R$ 5, o refrigerante sai por R$ 8, o copo de energético por R$ 14 e as cervejas de 350 ml variam de R$ 10 a R$ 14.

Há ainda doses de gin e uísque por R$ 25 e drinques com energético por R$ 25. A reportagem não encontrou ambulantes no vale do Anhangabaú, que não recebeu pontos de hidratação extras além dos que já existem.

Para comer, são vendidos pedaços de pizza de frango com catupiry ou hambúrguer por R$ 20. Há ainda coxinhas no cone por R$ 18, cachorro-quente por R$ 16, pastel por R$ 14 e pipoca por R$ 10.

Giro pela cidade

Outros destaques da abertura da Virada Cultural foram Vulgo FK e Major RD em Itaquera, Edi Rock e Marvilla na Brasilândia, Elba Ramalho no Campo Limpo, Roberta Miranda e A Dama na Capelo do Socorro, Lenine e Lia de Itamaracá com Natascha Falcão no Butantã e Xanddy e Maneva em Heliópolis.

Assim como o show de Léo Santana, a apresentação de Lenine teve problemas técnicos. As luzes do palco Butantã pararam de funcionar, e a cantora disse que teria que "encher linguiça" enquanto o problema não fosse resolvido. Ela cantou com os holofotes apagados por alguns minutos até a iluminação voltar.

Mas o problema mais grave no início da Virada Cultural aconteceu com MC Lipi, que não deu as caras. Seu show, que estava marcado para 17h no Campo Limpo, foi cancelado sem justificativa nem explicação ao público. O cancelamento não foi comunicado nas redes sociais do cantor nem do evento.

O artista mostrou no seu Instagram que estava a caminho do Rio de Janeiro, mas não disse nada sobre a Virada Cultural. A Prefeitura de São Paulo afirmou, em nota enviada à imprensa, que o show foi cancelado pelo próprio artista.