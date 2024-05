Veja cinco séries e um filme sobre os bastidores de podcasts

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Faz quase 15 anos que eu não ando sozinha. Tem sempre alguém falando na minha orelha, contando histórias, ensinando coisas, fazendo piadas. Eu adoro podcasts.

Além de muitos deles terem sido adaptados para a televisão (uma lista para outra hora), os próprios podcasters têm virado tema de séries e filmes.

Consultei os especialistas da casa sobre o assunto, que apontaram que as histórias são bem pouco realistas: não há tempo para produção, o que é gravado vai ao ar quase imediatamente, ninguém explica como o podcaster paga as contas, não há quase nenhum cuidado com a qualidade do som.

Foi tipo perguntar para um médico o que ele acha de "House" ou "Grey’s Anatomy".

Problemas à parte, temos aqui cinco séries e um filme sobre podcasters e seus programas.

Meus agradecimentos ao meu antecessor, Sandro Macedo, que sugeriu o tema, e aos amigos da editoria de Podcasts da Folha pela conversa.

"And Just Like That..." (2021- )

Quase duas décadas depois do fim de "Sex and the City", Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis voltaram aos maiores papéis de suas carreiras, mas agora Carrie Bradshaw (Parker) é podcaster em vez de colunista de revista (não há mais revistas).

Max, duas temporadas, 21 episódios. A série foi renovada para uma terceira temporada.

"Baseado Numa História Real" (2023)

Ava (Kaley Cuoco) e Nathan (Chris Messina), um casal passando por um mau momento financeiro e no relacionamento, decidem começar um podcast de true crime quando um novo amigo parece ser suspeito do assassinato de uma jovem.

"Based on a True Story". Globoplay, oito episódios.

Kaley Cuoco e Chris Messina em cena da série 'Baseado numa História Real' - Divulgação

"Bodkin" (2024)

Após uma de suas fontes ser encontrada morta, a jornalista do The Guardian Dove Maloney (Siobhán Cullen) é obrigada a ajudar um podcaster, Gilbert Power (Will Forte), com sua nova série. Ao lado da pesquisadora Emmy Sizergh (Robyn Cara), viajam a Bodkin, uma cidadezinha na Irlanda, para investigar três desaparecimentos ocorridos há mais de duas décadas.

Netflix, sete episódios.

Will Forte, Siobhán Cullen e Robyn Cara em cena de 'Bodkin', da Netflix - Enda Bowe/Netflix

"Only Murders in the Building"

Três vizinhos —Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez)— começam um podcast de true crime após o assassinato de outro morador do glamoroso edifício Arconia, em Nova York. Seu diferencial é que só investigam crimes no prédio onde vivem.

Star+, três temporadas, 30 episódios. A quarta temporada estreia em agosto nos EUA.

"Truth Be Told"

Poppy Parnell (Octavia Spencer) retoma seu podcast famoso e a investigação sobre a morte de Chuck Buhrman (Nic Bishop) após novas evidências indicarem que o homem que ela ajudou a prender, Warren Cave (Aaron Paul), pode não ser o verdadeiro culpado.

AppleTV+, três temporadas, 28 episódios.

"Vingança"

Ben (B.J. Novak, que também escreveu e dirigiu o filme), um podcaster, vai de Nova York ao Texas para o funeral de Abby (Lio Tipton), sua ex. Ty (Boyd Holbrook), um dos irmãos dela, convence Ben a investigar as circunstâncias da morte, por não acreditar que ela usasse drogas.

Telecine, 107 min.

Menções honrosas: "Halloween" (2018, Globoplay, Star+, Prime Video), "Ghostbusters: Mais Além" (2021, Prime Video), "Morte, Morte, Morte" (2022, Prime Video, Max).

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Bridgerton"

Já chegou a primeira parte da terceira temporada da série romântica, desta vez concentrada em Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Netflix. Terceira temporada, episódios 1 a 4. Os quatro seguintes estreiam em 13 de junho.

"Os Brutos Também Amam" (1953)

Clássico do faroeste com Alan Ladd, Jack Palance e Jean Arthur. Um misterioso pistoleiro busca uma vida tranquila no Wyoming, mas precisará ajudar a proteger seus novos vizinhos de um ganancioso barão do gado.

"Shane". À La Carte, 118 min.

"Copa de 71"

Documentário sobre um torneio de futebol feminino realizado no México em 1971 sem a sanção da Fifa, mas que atraiu mais de 100 mil espectadores ao estádio Azteca, na Cidade do México, para final.

"Copa 71". Netflix, 89 min.

"The Big Cigar: a Fuga"

Andre Holland ("Moonlight") interpreta o líder dos Panteras Negras Huey P. Newton, que fugiu da perseguição do FBI para Cuba com a ajuda de um produtor hollywoodiano, Bert Schneider (Alessandro Nivola).

AppleTV+, seis episódios. Os dois primeiros, dirigidos por Don Cheadle, já estão disponíveis. Os demais estreiam às sextas.

"Um Cavalheiro em Moscou"

Adaptação do livro de Amor Towles. Alexander Rostov (Ewan McGregor), um conde russo, é condenado pelos revolucionários soviéticos a passar o resto da vida em um hotel, sob pena de morte.

"A Gentleman in Moscow". Paramount+, oito episódios.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"As Panteras: Detonando" (2003)

Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu são investigadoras encarregadas de proteger dados do programa de proteção a testemunhas. Com Demi Moore e Rodrigo Santoro.

"Charlie’s Angels: Full Throttle". Disponível na Netflix até 31.mai, 105 min.