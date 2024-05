Veja lista das músicas que Bruno Mars deve cantar em seus shows no Brasil

São Paulo

Bruno Mars fará oito shows no Brasil durante outubro, sendo quatro deles em São Paulo, dois em Brasília e dois no Rio de Janeiro, após a produtora Live Nation resolver o imbróglio com o prefeito carioca Eduardo Paes. Nas várias apresentações, fãs podem esperar uma setlist muito parecida com a que o cantor trouxe ao país em 2023.

Show de Bruno Mars durante o The Town, de 2023 - Reprodução/GloboPlay

A setlist dos shows de Mars passa por alguns de seus principais sucessos. Ele abre seus shows com "24K Magic", "Finesse" e "Treasure". Ao longo das apresentações, o músico intercala músicas de seus três álbuns solo, e canta ainda as do disco "An Evening With Silk Sonic", parceria com Anderson .Paak, como "Leave The Door Open".

Veja as faixas que vêm sendo tocadas nos shows do cantor.