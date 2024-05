Cinco filmes com reviravoltas surpreendentes para ver em casa

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Na semana passada a AppleTV+ levou ao ar o sexto episódio da série noir "Sugar", que tem Colin Farrell como um detetive particular em Los Angeles investigando a morte de uma jovem.

O capítulo finalmente revela um segredo importante sobre o protagonista, que eu não vou contar aqui porque não gosto quando gritam comigo. Digamos que "Sugar" sofre de síndrome de "Surf Dracula", e a temporada inteira até ali é só arrumação do tabuleiro para chegar aonde a série deveria começar.

A história do cinema é cheia de twists chocantes como o de "Sugar", para o bem e para o mal. Em nome da diversão, escolhi cinco filmes mais recentes (nada de "Psicose", "O Sexto Sentido" ou "O Império Contra-Ataca" aqui) com surpresas que vão te fazer gritar —nem sempre de alegria.

Prometo não entregar a reviravolta de nenhum deles!

"Lembranças" (2010)

Tyler (Robert Pattinson) e sua irmãzinha Caroline (Ruby Jerins) têm uma relação complicada com o pai, Charles (Pierce Brosnan). Um dia o rapaz é preso após se envolver numa briga e descobre que Ally (Emilie de Ravin), a filha do sargento que o deteve, é sua colega de sala. Decide então usá-la para se vingar do policial, mas logo acaba se apaixonando.

"Remember Me". Telecine e Prime Video, 108 min.

"Calmaria" (2019)

Baker Dill (Matthew McConaughey) tem sua vida pacata como um pescador obcecado com um atum chamado Justiça interrompida por um pedido de sua ex-mulher, Karen (Anne Hathaway): por US$ 10 milhões, será que ele não aceitaria matar o novo marido dela, um homem poderoso e violento? Se não por ela, pelo filho que compartilham, Patrick (Rafael Sayegh)?

"Serenity". Claro Video, Amazon, iTunes, YouTube, 106 min.

"Além das Montanhas" (2020)

Escrito e dirigido por John Patrick Shanley ("Dúvida"), a partir de uma de suas peças. Rosemary (Emily Blunt) e Anthony (Jamie Dornan) cresceram juntos em fazendas vizinhas no interior da Irlanda, mas apesar das expectativas dela, de parentes e conhecidos, nunca ficaram juntos. Quando o pai dele, Tony (Christopher Walken), ameaça deserdar o filho e vender a fazenda para um primo americano, Adam (Jon Hamm), por achar que este tem mais chances de se casar, ter filhos e dar continuidade à família, Anthony precisa tomar uma decisão difícil.

"Wild Mountain Thyme". Telecine, 102 min.

"Um Caso de Detetive" (2020)

Quando criança, Abe Applebaum (Jesse Noah Gruman) era conhecido na cidade como Garoto Detetive, por resolver uma série de pequenos crimes. Vinte anos depois, Abe (Adam Brody) insiste na carreira investigador, mas o sumiço de sua amiga Gracie quando tinham 12 anos, ainda um mistério, o atordoa, e sua reputação já não é a mesma. Até que a adolescente Caroline (Sophie Nélisse) pede sua ajuda para desvendar o assassinato violento de seu namorado. Pelo pôster pode parecer, mas NÃO É para crianças.

"The Kid Detective". Netflix, 100 min.

"Meu Nome Era Eileen" (2023)

Baseado no livro de Ottessa Moshfegh, conta a história de Eileen Dunlop (Thomasin McKenzie) uma jovem tímida que trabalha num centro de reabilitação para jovens infratores em Massachusetts, nos anos 1960. Rebecca (Anne Hathaway), a nova e glamorosa psicóloga do centro de reabilitação, encanta a jovem, que faria de tudo por essa misteriosa recém-chegada.

"Eileen". Telecine, 98 min.

Bônus:

Pensando no Rio Grande do Sul, que sofre há quase duas semanas com um desastre climático, recomendo o meu filme nacional favorito do século 21: "Saneamento Básico: O Filme" (2007).

Para custear a canalização de um arroio fedido numa pequena vila no interior gaúcho com uma verba federal, um grupo de moradores produz um filme no local, de modo a justificar o uso dos recursos. O fato de não saberem como se faz um filme é só um detalhe. Com Wagner Moura, Fernanda Torres, Camila Pitanga, Paulo José e Bruno Garcia.

Veja como ajudar os atingidos pelas enchentes aqui.

Globoplay, 112 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Matéria Escura"

Mais um thriller sci-fi da AppleTV+. Neste, Jason Dessen (Joel Edgerton), um professor de física e pai de família casado com Daniela (Jennifer Connelly), é sequestrado e levado para uma outra versão de sua própria vida. Com a ajuda de Amanda (Alice Braga), namorada do Jason 2, Jason 1 tentará voltar para sua realidade.

"Dark Matter". AppleTV+, nove episódios com estreia às quartas (dois já disponíveis).

"Let It Be"

Documentário sobre os Beatles dirigido por Michael Lindsay-Hogg e lançado inicialmente em 1970. O filme agora volta às telas após ser restaurado por Peter Jackson e companhia, mesmo grupo responsável pelo megadocumentário "The Beatles: Get Back".

Disney+, 89 min.

"Feud: Capote vs. The Swans"

O escritor Truman Capote (Tom Hollander) se torna confidente de um grupo de damas da alta sociedade nova-iorquina de meados do século 20 (a quem apelida de Cisnes), mas usa os segredos em suas histórias. Quando uma de suas crônicas chega às páginas da revista Esquire, Capote é ostracizado. Produzida por Ryan Murphy e dirigida por Gus Van Sant, tem ainda Diane Lane, Naomi Watts, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore e Molly Ringwald.

Star+, oito episódios.

Naomi Watts e Tom Hollander em 'Feud: Capote vs. The Swans' - FX/Divulgação

"Bodkin"

Três podcasters investigam desaparecimentos estranhos ocorridos 25 anos atrás numa cidadezinha costeira na Irlanda. Com Will Forte, Siobhán Cullen e Robyn Cara.

Netflix. Uma temporada, sete episódios.

Will Forte, Siobhán Cullen e Robyn Cara em cena de 'Bodkin' - Enda Bowe/Netflix

"Pretty Little Liars: Curso de Verão"

Segunda temporada de "Pretty Little Liars: Um Novo Pecado", parte da franquia de mistério adolescente "Pretty Little Liars". As mentirosas da vez têm que passar o verão na escola, entre namoricos, lições de casa, empregos temporários e um novo vilão.

"Pretty Little Liars: Summer School". Max. Uma temporada, oito episódios com estreia às quintas (dois já disponíveis).

"O Deserto dos Tártaros" (1976)

O tenente Drogo (Jacques Perrin) recebe como sua primeira missão guardar uma fortaleza na fronteira de um deserto e evitar a entrada dos tártaros —se é que eles estão vindo.

"Deserto Dei Tartari". À La Carte, 140 min.

"Maxton Hall: O Mundo Entre Nós"

Ruby (Harriet Herbig-Matten), uma estudante bolsista de um prestigioso colégio particular, descobre um segredo e entra na mira do ricaço James (Damian Hardung), que quer silenciá-la a todo custo. No entanto, faíscas voam quando os dois se encontran.

Prime Video. Uma temporada, seis episódios.

"Filhas do Vento" (2004)

Duas irmãs partem para seguir seus sonhos, a contragosto do pai. Quarenta anos depois, se reencontram para o enterro dele. Com Ruth de Souza, que faria 103 anos neste domingo (12) e Taís Araújo.

Itaú Cultural Play, a partir de domingo (12). 85 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"De Repente Uma Família"

Pressionados por suas famílias, Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne) decidem adotar uma criança. A adolescente Lizzie (Isabella Merced), 15, impressiona o casal, mas com ela vêm os irmãos mais novos, Juan, 11, e Lita, 6.

"Instant Family". Disponível na Netflix até 15.mai, 118 min.