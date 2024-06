Ataque que fez Salman Rushdie perder olho vai ser contado em documentário

São Paulo

Alex Gibney, diretor que venceu o Oscar por "Um Táxi para a Escuridão", vai produzir um novo documentário, sobre a tentativa de assassinato do escritor Salman Rushdie.

Segundo a revista Variety, o filme será feito a partir de imagens de arquivo, entrevistas, cenas do processo de recuperação do autor e trechos do livro "Faca: Reflexões sobre um atentado", em que Rushdie relata suas impressões sobre o atentado.

Salman Rushdie em apresentação de seu livro 'Faca: Reflexões Sobre um Atentado', sobre o ataque que sofreu em 2022 - Fabrizio Bensch/Reuters

O documentário, que já teve a produção iniciada, mas ainda não tem previsão de lançamento, deverá se chamar "Faca", como o livro de Rushdie, publicado em abril, em que ele relata em primeira pessoa o ataque em 12 de agosto de 2022.

Rushdie palestrava em um anfiteatro no norte do estado de Nova York sobre a segurança de escritores, quando um homem armado com uma faca invadiu o palco e o atacou. Ele foi esfaqueado 15 vezes, perdeu o olho direito e os movimentos da mão esquerda.

O ataque foi motivado pela ameaça que o aiatolá Ruhollah Khomeini lhe fez 33 anos antes, condenando à morte o autor e todos os envolvidos na publicação do livro "Os Versos Satânicos", que incitou a ira dos muçulmanos por relativizar os ensinamentos de Maomé.