Chrystian morreu por infecção generalizada após pneumonia

São Paulo

O Hospital Samaritano, onde o músico Chrystian estava internado, informou que a causa da morte do artista foi uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia agravada por comorbidades.

O cantor Chrystian morto aos 67 anos - Fábio Nunes/Divulgação

O sertanejo, que fez dupla com o irmão Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, no hospital paulistano, onde estava internado desde o início da manhã. Ele fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos. Ele é velado desde as 11h em São Caetano do Sul, no Cerimonial Ossel.

"Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos", diz uma nota divulgada pela família. "Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil." Ele deixa a esposa e dois filhos.