O livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas" está, mais uma vez, no centro de discussões na internet. Agora, a "culpada" é a escritora e criadora de conteúdo Courtney Henning Novak, que viralizou ao reagir à leitura de Machado de Assis: "Por que ninguém me avisou que esse é o melhor livro já escrito?", pergunta em um de seus vídeos no TikTok.

Novak está participando de um projeto, #ReadAroundTheWorld, cuja proposta é ler um livro de cada país em ordem alfabética. O título de Machado foi selecionado para representar o Brasil. "Eu ainda tenho que ler de Brunei a Zimbábue e eu estou lendo este [Brás Cubas] agora? Ninguém podia intervir e sugerir outra ficção medíocre e, quando eu tivesse terminado o projeto, me sugerir essa leitura?", brinca a escritora.

Não é a primeira vez que o Bruxo do Cosme Velho viraliza entre leitores estrangeiros. Em 2020, a tradução de Flora Thomson-Devaux pelo selo Penguin Classics, esgotou em um dia.

"Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas" é, possivelmente, a dedicatória mais famosa da literatura brasileira.

Nas redes sociais, leitores argumentam que "vencemos a guerra literária" e comentam a desvalorização da literatura nacional.

No vídeo, a criadora também demonstra interesse em aprender português para ler a obra na língua original. No X, ex-Twitter, internautas ironizam dizendo que nem quem é nativo entende.

"Ela tá indignada porque não acredita que vai achar um livro melhor no mundo. E não vai. No máximo do mesmo nível de prateleira", opina Felipe Neto, que já foi pivô de um dos debates virtuais a respeito do consagrado autor, quando afirmou que escolas não deveriam obrigar adolescentes a lerem Machado.

