Cyndi Lauper diz que foi inclusiva e debateu temas como Aids antes de ser moda

Nova York | The New York Times

Aos 70 anos, Cindy Lauper diz não ter mais nada a provar. Ela acaba de anunciar sua última turnê, a "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour", que terá apresentações nos Estados Unidos de outubro a dezembro, além de uma passagem pelo Rock in Rio, em setembro.

A artista, que não faz uma grande turnê há mais de uma década, diz que está treinando como uma atleta. Trabalha com um treinador vocal quatro dias por semana e tem uma rotina que inclui fisioterapia, musculação, yoga e aeróbica. "Quando você é um artista, tem que ser um atleta. Não pode brincar por aí. Quando tem 20 anos, talvez, mas quando envelhece não mais", diz. "Quero estar forte nos palcos."

A cantora Cyndi Lauper - Thea Traff/The New York Times

Ao preparar as apresentações, ela diz que rememora toda sua vida. Como quando dançava pela casa ao som das músicas dos Beatles, com a irmã mais velha cantando as partes de Paul McCartney, e ela, as de John Lennon —sua primeira lição de harmonia e estrutura musical.



Cantando músicas de outros artistas em bares, Lauper batalhou para encontrar seu lugar. Tentou imitar Janis Joplin e Gene Pitney, mas não se deu bem. Ela simplesmente não era boa em ser ninguém além dela mesma. Foi quando começou a escrever e arranjar músicas para si mesma que fez sucesso, inclusive porque passou a cantar sobre as mulheres de sua vida —a mãe, a tia, a avó.

Tudo mudou quando Lauper conheceu Robert Hazard, que havia escrito o protótipo de "Girls Just Want to Have Fun". Mas a faixa era um rock sob a perspectiva de um homem, que Lauper recriou de forma alegre, denunciando o sexismo e elevando a voz. "Cantei alto porque estava anunciando uma ideia", diz.

E então veio o clipe. "Aquele vídeo era o que hoje chamamos de ‘inclusivo’", afirma. Além do lutador profissional ítalo-americano Lou Albano, Lauper apresentou sua mãe, seu advogado, seu empresário, as secretárias da gravadora e um grupo racialmente diverso de cantores e dançarinos.

Era 1983, e a MTV ainda estava em seus primórdios. Foi uma feliz coincidência que seu álbum de estreia, "She’s So Unusual", ou ela é tão diferente, tenha sido lançado quando a rede estava crescendo e Lauper via sua imagem pública como uma forma de arte visual —sua maquiadora era uma pintora, e sua estilista era uma vendedora de roupas vintage.

Quando sua carreira artística decolou, Lauper parecia ter sido alçada à fama como um símbolo feminista incontornável. Ela se recusava a dizer sua idade aos jornalistas e insistia para que reconhecessem a política por trás de suas escolhas estéticas.

"Eu usei o espartilho para desfazer o poder da opressão das mulheres", dizia. "Sei que provavelmente perdi negócios porque falei muito sobre Aids, por exemplos, mas precisava me posicionar, como qualquer bom italiano, e defender minha família."

Em 2008, Lauper fundou a True Colors United, para ajudar a combater a falta de moradia entre jovens LGBTQ+. Em 2022, criou o fundo Girls Just Want to Have Fundamental Rights, para apoiar o acesso ao aborto e movimentos feministas.

A cantora Cyndi Lauper - Thea Traff/The New York Times

Em 1985, ela venceu o Grammy de melhor artista revelação após o lançamento de "She’s So Unusual". O álbum —e músicas como "Time After Time" e "All Through the Night"— quebraram recordes. Mas algo estranho acontecia. Ao redor, ela via cópias sua por toda parte.

"Quando fiquei famosa, senti como se o mundo inteiro simplesmente tivesse sugado tudo que eu tinha —as joias, as cores, os espartilhos. Eles usaram tudo. Depois cuspiram e disseram: 'Próxima!'"

Na década de 1980, Lauper foi muito comparada a outras artistas —principalmente a Madonna, que lançou seu álbum de estreia no mesmo ano—, sob a insinuação de que não havia espaço para todas. Em programas de auditório ou nos pátios das escolas, celebridades e fãs se viam obrigados a escolher uma das duas. Hoje, entre suas seguidoras, está Nicki Minaj, que a sampleia em "Pink Friday Girls".

Lauper lançou mais 11 álbuns após sua estreia —entre eles um de blues, outro de country e ainda um de dança. No início dos anos 2000, foi para a Broadway, estrelando "A Ópera dos Três Vinténs" e escrevendo a música e as letras do musical "Kinky Boots", que o levou a vencer o maior prêmio do teatro americano, o Tony, na categoria de melhor trilha sonora.

Mas nem tudo que queria ela conseguiu fazer, e agora terá a chance durante sua turnê —desde usar o vestido preto com asas de borboleta do qual ela sai, como se estivesse num casulo, até uma espécie de saia mecânica que se assemelha a um globo, que gira lentamente enquanto ela canta.

Pode parecer extravagante, mas Lauper diz não ter medo de nada. Numa indústria que exige a busca desenfreada do novo e a ausência de identidade, ela garante que nunca esteve disposta a abandonar a si mesma e não será diferente agora.