Marrom ganha status de pretinho básico e se torna coringa no guarda-roupa

As vitrines, passarelas e tapetes vermelhos parecem ter elegido o marrom como cor básica da vez. Nos últimos meses, uma sutil mudança tem dominado os looks —o marrom tomou a moda de assalto, desafiando o consenso de que o preto é o coringa fashion.

Emma Chamberlain no Met Gala 2024 - DIA DIPASUPIL/Dia Dipasupil/Getty Images via AFP

Em maio, a influenciadora Emma Chamberlain apresentou o Met Gala com um vestido rendado marrom. Ela usou uma peça da coleção de alta-costura da primavera de 2003 de Jean Paul Gaultier, que sintetiza os anos 2000 —de onde os mais jovens têm bebido influências—, com um lado gótico e sensual.

Taika Waititi, Barry Kheogan, Donald Glover, Lizzo e Lana Del Rey também usaram roupas com detalhes ou completamente marrons no baile. No Festival de Cannes, Bella Hadid desfilou looks na cor, e atrizes também chamaram a atenção pelos tons terrosos.

Mas o sucesso do marrom não se resume a um evento. Sofie Richie e Hailey Bieber já tinham dado a letra da tendência no começo do ano, em looks mais casuais.

A estilista e criadora da marca Reptilia, Heloisa Strobel, diz que o preto como preferência absoluta vem sendo substituído nos últimos anos. "Vimos a preferência pelo branco voltar a crescer, inclusive nas nossas lojas a demanda foi enorme, e passamos a ter mais peças brancas do que pretas nas coleções."

Com o fim do domínio do preto, o marrom chega para assumir o posto de neutro do momento. É uma cor que "emplaca por ser muito versátil". "Tem diversas tonalidades, podendo ir do mais avermelhado e quente ao mais cinza e frio, passando pelos médios, oferecendo uma ampla gama de opções", afirma ela.

"Quando uma cor é eleita o 'novo preto', ganha um endosso social como sendo uma cor versátil, relevante e que se pode usar sem grandes problemas ou erros. É como dizer que ela 'vai com tudo'", completa a consultora de moda Ana Vaz.

Conexão com a natureza

Esse movimento não é mera coincidência. Ele vem na esteira de uma tendência global que busca um consumo responsável e cadeias de produção mais sustentáveis.

"O marrom faz uma conexão simbólica direta com a terra, a natureza, estar ao ar livre. É uma cor menos urbana, menos impessoal que o preto e o cinza", diz Vaz.

A conexão com a proposta de natureza e a cor já é visível há algum tempo, com tons terrosos e outras cores naturais em alta por vários anos, aparecendo em diversas coleções, explica a consultora de moda. "Isso dialoga tanto com consumidores que escolhem marcas com propostas de consumo responsável, quanto com aqueles que apenas querem se conectar com essa ideia", completa.

Bella Hadid com vestido de frente única marrom transparente Saint Laurent - Sarah Meyssonnier/REUTERS

Mas Vaz afirma que ainda vemos ambiguidades no setor, apesar da ideia de organicidade da cor, ela é absorvida por lojas de fast fashion e ultra fast fashion —produção em massa de roupas de baixo custo e com rápida rotatividade.

O marrom era popular nos anos 1990 e sua volta dá sinais do funcionamento do ciclo de tendências no mundo da moda. Nas coleções de inverno atuais, vem como alternativa aos tons usados durante a pandemia, como cinza, preto e terrosos claros, afirma Vaz.

"Diferente do que se pregava nos anos 1990, agora o marrom pode sim vir combinado com o preto", afirma Strobel. Na época, "era quase proibido unir essas duas cores, ou você usava preto, ou você usava marrom".

É uma cor que comunica sobriedade e minimalismo, que sintetiza elegância no mundo da moda. Para reforçar essa sensação, o marrom pode ser coordenado com outros neutros escuros, como preto, marinho e grafite, resultando em misturas sérias e sofisticadas. Essa combinação acentua um visual mais tradicional e formal.

"Pensando na cor como ponto de partida, podemos criar combinações descoladas e modernas", afirma Vaz. De calças de couro, estampas até calças de alfaiataria, é possível explorar looks monocromáticos ou usar o marrom em itens específicos.

"Marrom pode ser usada com tênis ou botas e um moletom, quebrando a seriedade do marrom. Tecidos de tramas mais abertas, como telas e tricôs, também trazem uma sensação mais casual", diz.

Ela explica também que a combinação de cores e formas é essencial para adaptar o marrom a diferentes estilos. "Pode ser modernizado com o uso de prata, criando um contraste interessante entre o quente do marrom e o frio do prata, e entre a natureza e a tecnologia."

Atualmente, o marrom está em alta nas coleções de outono/inverno, sendo uma cor versátil. Vaz afirma que os principais tons de marrom desta temporada variam dos mais quentes e avermelhados aos próximos ao preto, como chocolate e café, que são mais frios. Essas tonalidades funcionam bem em diferentes contextos, reforçando a popularidade da cor nas últimas estações.

