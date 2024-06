Francis Ford Coppola diz que respeita mulheres após ser acusado de assédio

São Paulo

O diretor Francis Ford Coppola disse que não desrespeita mulheres ao ser questionado sobre as acusações de assédio que pesam contra ele.

Segundo uma reportagem do jornal The Guardian, o cineasta teria tentado beijar figurantes durante uma sequência do filme "Megalopolis" em uma boate. Além disso, a matéria diz que Coppola teria tentado fazer mulheres sentarem em seu colo.

Diretor Francis Ford Coppola em Cannes - Valery Hache/ AFP

"Minha mãe me disse que, se você avança em direção a uma mulher, significa que você a desrespeita, e as garotas por quem eu tinha paixões, eu certamente não as desrespeitava", disse ele, ao ser questionado sobre as acusações.

Em resposta às acusações, um representante de Coppola referiu-se a uma declaração do produtor executivo do filme, Darren Demetre, na qual ele disse: "Eu nunca tive conhecimento de qualquer reclamação de assédio ou comportamento inadequado durante o curso do projeto."

Demetre também observou na declaração que durante dois dias de filmagem de uma cena de boate "celebratória estilo Studio 54", o diretor "caminhou pelo set para estabelecer o espírito da cena dando abraços gentis e beijos na bochecha ao elenco e figurantes. Era a maneira dele de ajudar a inspirar e estabelecer a atmosfera da boate, que era tão importante para o filme."